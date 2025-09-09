Οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα: Η παραίτηση από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το νέο βιβλίο και οι «σύντροφοι» που «καίει»

Ένα πράγμα δεν επιθυμεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας την συγκεκριμένη στιγμή. Να δημιουργήσει πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Σωκράτη Φάμελλο την ώρα που το κόμμα της Κουμουνδούρου επιχειρεί να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής μετά από μία μακρά περίοδο δύσκολων καταστάσεων.

Έτσι, ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, προσπαθεί να κάνει μικρά και σταθερά βήματα προς την κατεύθυνση που όλα δείχνουν ότι εχει επιλέξει. Προς την δημιουργία του δικού του κόμματος. Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις θα παίξει το πότε ο Αλέξης Τσίπρας θα αποφασίσει να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αφού μέχρι τότε δεν μπορεί να δώσει με μεγαλύτερη έμφαση το στίγμα των προθέσεων του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι προφανώς η κίνηση αυτή θα γίνει μέχρι και τον Οκτώβριο, αφού από εκεί και μετά θα παρουσιαστεί στους έλληνες πολίτες βιβλίο του που, όπως λένε οι πληροφορίες, είναι αρκετά ογκώδες, καθώς μπορεί να ξεπερνά τις 600 σελίδες. Άλλωστε το στοίχημα του την συγκεκριμένη στιγμή είναι να το κάνει πιο μικρό και μαζεμένο.

Με δεδομένο, ωστόσο, ότι μέσα σε αυτές τις σελίδες περιλαμβάνονται γεγονότα, γνωστά ή άγνωστα, με πρωταγωνιστές ανθρώπους που την περίοδο εκείνη ήταν δίπλα του και σήμερα παραμένουν απλώς σύντροφοι στoν ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να παραιτηθεί πριν την έκδοση του βιβλίου, που θα γίνει στα τέλη Νοεμβρίου αρχές Δεκεμβρίου.

Πληροφορίες λένε ακόμα ότι ο Αλέξης Τσίπρας πέρα από την κεντρική παρουσίαση του βιβλίου που θα κάνει στην Αθήνα δεν αποκλείεται να πάει και σε άλλες δυο – τρεις μεγάλες πόλεις της επαρχίας. Δεν πρόκειται όμως να περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα παρουσιάζοντας την δική του άποψη για τα γεγονότα.

Πάντως και χθες από το Παρίσι όπου βρίσκεται για το συμβούλιο της Ευρώπης ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση του αναφέρθηκε στα σκάνδαλα και κυρίως στον ΠΟΕΚΕΠΕ τονίζοντας:

«Ακούω συχνά – όλοι, πιστεύω, το ακούμε – το στερεότυπο της απογοήτευσης:

“Αυτή είναι η Ελλάδα”…

Ιδίως όταν βλέπουμε την κρατική αναποτελεσματικότητα, αλλά και την αδικία, την αναξιοκρατία, τη διαφθορά.

Όταν βλέπουμε τα επιδοτούμενα απ’ τον ΟΠΕΚΕΠΕ κομματικά στελέχη να κυκλοφορούν με τις Πόρσε.

Από την άλλη, όμως, υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, που πρέπει να αναδείξουμε:

Η Ελλάδα της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου.

Η Ελλάδα του γνήσιου πατριωτισμού.

Η Ελλάδα της αξέχαστης Αθηνάς Παπαχρήστου απ’ το Μεσολόγγι, που δώρισε το υστέρημά της – θυμηθείτε – για την αγορά ενός ασθενοφόρου, για να εξυπηρετεί όλη την πόλη της.

Ε, λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε: “Αυτή είναι η Ελλάδα!”

Αυτή είναι η Ελλάδα:

Της αλληλεγγύης, της συνεισφοράς, του φιλότιμου, του πατριωτισμού».