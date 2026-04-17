Οι προτάσεις της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, οι σκέψεις για τις αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και τα «αγκάθια»

Φυγή προς τα μπρος μέσω θεσμικών τομών που αγγίζουν και τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιχειρεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας ταυτόχρονα «σήμα» ότι έχει ατζέντα 3ης τετραετίας.

Από το βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για το κράτος δικαίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε πως η ΝΔ εντός του Μαΐου θα εκκινήσει τη συζήτηση με έναν πυρήνα 25 τουλάχιστον άρθρων -λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που κατέθεσαν παραπάνω από 50 βουλευτές του κόμματος για τη Συνταγματική Αναθεώρηση– προσαρμόζοντας την πρόταση την οποία είχε κάνει η ΝΔ το 2018.

Αλλαγές στα άρθρα για το εκλογικό σύστημα

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός, ο οποίος σταθερά δηλώνει ότι δεν προτίθεται να αλλάξει τον εκλογικό νόμο στην τρέχουσα κυβερνητική θητεία, ζήτησε από τα κόμματα, μετά τις εκλογές, να κάνουν μία ειλικρινή, όπως είπε, συζήτηση για το ποιο εκλογικό σύστημα υπηρετεί σήμερα καλύτερα τις ανάγκες της χώρας αλλά και για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σταυρού, προτείνοντας ουσιαστικά αλλαγές στα Άρθρα 51 και 54, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Οι εισηγήσεις στον πρωθυπουργό

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανοίξει τη συζήτηση για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, σε μία προσπάθεια να χτυπηθεί η τακτική του «ρουσφετιού» και άλλες παθογένειες του πολιτικού συστήματος, ενώ ακολούθησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των βουλευτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεχτεί εισηγήσεις για:

α) Θέσπιση μικτού εκλογικού συστήματος με συνδυασμό αναλογικής εκπροσώπησης και μονοεδρικών / πολυεδρικών περιφερειών, με στόχο να γίνει πιο άμεση η σχέση του πολίτη με τον εκπρόσωπο τους στη Βουλή.

β) Μείωση κατά 60, του αριθμού βουλευτών, ώστε να περιοριστεί το κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο -ειδικά στην περίπτωση που θα θεσπιστεί ασυμβίβαστο υπουργών και βουλευτών, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός να επιβαρυνθεί και με το κόστος για 50 – 60 υπουργικά στελέχη- αλλά και για να γίνει πιο ευέλικτη η λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Σε αυτή την περίπτωση οι έδρες από 300 θα περιοριστούν στις 240.

γ) Κατάργηση του σταυρού για το 50% των εδρών, με καθιέρωση και λίστας για το υπόλοιπο 50%.

δ) Καθιέρωση ανώτατου αριθμού θητειών για τους αιρετούς αξιωματούχους, όπως για βουλευτές, περιφερειάρχες, δημάρχους κ.α..

Έκκληση Μητσοτάκη για συναινέσεις

Από το βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάλεσε τα κόμματα σε συναινέσεις στην επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Το ερώτημα εδώ είναι αν είμαστε σε θέση, ως πολιτικό σύστημα, να κάνουμε πραγματικά μια θεσμική φυγή προς τα εμπρός και να θέσουμε ζητήματα Συνταγματικής Αναθεώρησης που έχουν να κάνουν με κρίσιμες θεματικές» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Αναθεώρηση τουλάχιστον 25 άρθρων η πρόταση της ΝΔ

Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης αναμένεται να αποτελέσει καταρχάς το Άρθρο 16 για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων (μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών) στην Ελλάδα, με το οποίο ναι μεν το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί επί της αρχής αλλά ζητά αυστηρές προϋποθέσεις και ρυθμιστικό πλαίσιο, και ταυτόχρονα ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου.

«Το Άρθρο 16 θα έπρεπε να το είχατε αλλάξει πριν από 20 χρόνια αλλά δεν τολμήσατε», δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ.

Δύσκολη, μεταξύ άλλων, αναμένεται να είναι η συζήτηση και για το Άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, την ώρα που πληθαίνουν και οι φωνές στην κοινωνία για πλήρη κατάργηση του, με τον πρωθυπουργό πάντως να δηλώνει ότι το συγκεκριμένο άρθρο «είναι το μόνο το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει μία συμφωνία, για να μπορέσουμε να το αλλάξουμε».

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάρουν επίσης θέση:

-αν θα προστεθεί στο Άρθρο 5 αναφορά για την προστασία και την ελευθερία του ατόμου και την ασφάλειά του από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

-αν θα υπάρξει μέριμνα στο Σύνταγμα για την προσιτή στέγη

-αν θα ψηφίσει η Βουλή νόμο για τα τη λειτουργία των κομμάτων κατόπιν συνταγματικής επιταγής

-αν θα προχωρήσει η αναθεώρηση του Άρθρου 90 και του τρόπου με τον οποίο πρέπει να επιλέγεται η ηγεσία της Δικαιοσύνης, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση.

-αν θα αλλάξει το Άρθρο 103, το οποία αφορά τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, έτσι ώστε αυτή να συνδέεται με στοχοθεσία και με συγκεκριμένη αποτελεσματικότητα.

-αν θα συζητηθούν τα θέματα του άρθρου 101 (Διοικητική Αποκέντρωση) «και της παράλυσης», όπως δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης, «που υπάρχει με ευθύνη του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη σε σχέση με τις Ανεξάρτητες Αρχές».

«Οκτώ μήνες υποτίθεται ότι συζητούμε για τις Ανεξάρτητες Αρχές, διότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση η πλειοψηφία 3/5, και μονίμως, με διάφορα τρικ το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει τη συζήτηση, παρότι τους έχουν προταθεί ουκ ολίγα ονόματα και αρνούνται να μπουν σε αυτή τη συζήτηση, όπως έχουν θεσμική υποχρέωση να πράξουν» σημείωσε με έμφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζεται ότι στην προτείνουσα Βουλή αν ένα άρθρο λάβει 180 θετικές ψήφους, στην αναθεωρητική Βουλή μπορεί να ψηφιστεί με 151 ψήφους. Αυτό δίνει «ελευθερία» στην εκάστοτε κυβέρνηση, καθώς αρκούν οι ψήφοι της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του.

Συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Το θέμα των «γαλάζιων» προτάσεων για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, την οποία, ο Πρωθυπουργός, όπως πρώτο αποκάλυψε το newsit.gr, ζήτησε χθες από τον Γραμματέα της ΚΟ, Μάξιμο Χαρακόπουλο, να ορίσει άμεσα.

Η επικρατέστερη ημερομηνία είναι η Πέμπτη 30 Απριλίου, χωρίς να αποκλείεται να συγκληθεί μία ημέρα πριν ή και στις 2 Μαΐου, και αφού πάντως προηγηθεί στη Βουλή και η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να ελεγχθούν σε σχέση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συνεδρίαση θα γίνει σε ένα περιβάλλον κατά το οποίο η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει επιφυλάξεις για την οριζόντια άρση ασυλίας των «γαλάζιων» βουλευτών, όπως επίσης και για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη.

Θέματα τα οποία αναμένεται να τεθούν στη συνεδρίαση από βουλευτές.

«Η άρση ασυλίας δεν συνεπάγεται ενοχή» δήλωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αιχμές προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από την οποία ζήτησε να μην κρατά όμηρους τους βουλευτές της ΝΔ.

Η στήριξη που έδωσε στους βουλευτές του, φάνηκε να είχε άμεσο αντίκτυπο στην ΚΟ της ΝΔ, η οποία σηκώθηκε σύσσωμη και χειροκροτούσε για ώρα τον πρωθυπουργό.