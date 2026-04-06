ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όλες μου οι ενέργειες ήταν νόμιμες, είμαι αθώος» δηλώνει ο πρώην πρόεδρος Δημήτρης Μελάς 

Τι σημαίνει το «χεράτα» που αναφέρεται σε συνομιλία με τον Κώστα Σκρέκα
Γραφεία ΟΠΕΚΕΠΕ
Τα γραφεία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)

Τη δική του απάντηση δίνει, για όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Δημήτρης Μελάς, το όνομα του οποίου εμπλέκεται στις συνομιλίες «φωτιά» που έχουν έρθει στη δημοσιότητα σχετικά με επιδοτήσεις και πολιτικές εξυπηρετήσεις. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, σημειώνοντας πως όλες οι ενέργειές του για επιδοτήσεις ήταν νόμιμες.

«Όλες μου οι ενέργειες έγιναν στο πλαίσιο των αιτημάτων θεραπείας και όχι οποιωνδήποτε παράνομων παρεμβάσεων. Δεν εγκρίθηκε καμία χρηματοδότηση που να ήταν παράνομη ή να προκαλεί ζημιά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο», δήλωσε ο πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, μιλώντας τη Μεγάλη Δευτέρα (06.04.2026) στην εκπομπή Live News του MEGA, στον απόηχο του σκανδάλου για τη χορήγηση αγροτικών επιδοτήσεων. 

Σχετικά με την έκφραση «χεράτα» που ακούγεται στις συνομιλίες του με τους εμπλεκόμενους, λέει: «Ως προς την έκφραση “χεράτα”, πρόκειται για όρο που χρησιμοποιείται διαχρονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά σε τεχνική διευθέτηση. Από ένα σημείο των αιτήσεων θεραπείας και μετά, διακόπτεται η πρόσβαση στην υπηρεσία και η μόνη παρεχόμενη πρόσβαση παρέχεται στον πρόεδρο. Όσον αφορά τη διακοπή της πρόσβασης, αφορούσε στον προγραμματισμό εργασιών του οργανισμού και όχι σε εθνικές, κανονιστικές καταλυτικές ημερομηνίες».

 

Δηλώνοντας αθώος και σημειώνοντας ότι θα υπερασπιστεί την τιμή του, συμπληρώνει: «Άρα σε αυτές τις αιτήσεις θεραπείας, οι οποίες έχουν εξεταστεί ως προς τη νομιμότητά τους από τις υπηρεσίες, μόνο εγώ ή ο κάθε πρόεδρος από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μου θα μπορούσα να κάνω διορθώσεις. Είμαι αθώος. Δεν έχω πράξει τίποτα παράνομο ή παράτυπο και σκοπεύω να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου».

