ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τον Γιώργο Μυλωνάκη και την εξεταστική

«Το Μαξίμου συνεχίζει την ένοχη σιωπή» λέει η Χαριλάου Τρικούπη - «Το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει και επίσημα "ουρά" της Ζωής Κωνσταντοπούλου» απαντούν κυβερνητικές πηγές
Τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
Αμείωτη συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους μάρτυρες που θα καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η οποία θα διερευνήσει την υπόθεση με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι χθες οι τέσσερις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που είναι μέλη της εξεταστικής, είχαν ζητήσει την κλήση ως μάρτυρα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από το προεδρείο.

«Πέντε ώρες μετά την ανακοίνωση μας και το Μαξίμου συνεχίζει την ένοχη σιωπή. Ο κ. Μυλωνάκης δεν διαψεύδει ότι ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο. Ο κ. Μπουκώρος δεν διαψεύδει τον κ. Σαλμά που δήλωσε ότι του εκμυστηρεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι ήταν ο κ. Μυλωνάκης αυτός που τον ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει καταπιεί τη γλώσσα του», αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ.

«Επιμένουμε στα ερωτήματα: Αν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο, μήπως ενημέρωσε και άλλα πολιτικά πρόσωπα; Ο πρωθυπουργός γνώριζε για τις επισυνδέσεις και την πρακτική του στενού του συνεργάτη να ενημερώνει πολιτικά πρόσωπα για αυτές; Η ενημέρωση πολιτικών προσώπων ότι αναφέρονται στις επισυνδέσεις συνιστά για την κυβέρνηση παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης; Ο πρωθυπουργός γιατί κρατά τον κ. Μυλωνάκη στο Μαξίμου μετά τις αποκαλύψεις; Η κυβερνητική πλειοψηφία γιατί εμποδίζει να κληθεί ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή; Αν δεν ήταν ο κ. Μυλωνάκης το πρόσωπο από το Μέγαρο Μαξίμου που ενημέρωσε τον κ. Μπουκώρο, τότε ποιος ήταν;», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κυβερνητικές πηγές: «Και επίσημα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να λέει ότι έχει γίνει η “ουρά” της Κωνσταντοπούλου»

«Ένοχη είναι η σιωπή του ΠΑΣΟΚ, που δεν απάντησε στα όσα υποστήριξε χθες ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για εμπλοκή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός εάν η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης συντάσσεται με τις αστειότητες του κ. Χνάρη περί «αναρμοδιότητας», όταν την επίμαχη περίοδο ήταν θεματικός αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα», απάντησαν κυβερνητικές πηγές.

«Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, με ανακοινώσεις του αλλά και με τις απαντήσεις που αναλυτικά έδωσε στις επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή, διέψευσε κατηγορηματικά τα μυθεύματα περί δήθεν ενημέρωσης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις νόμιμες επισυνδέσεις που έχουν διαβιβαστεί στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», επισήμαναν οι κυβερνητικές πηγές για να καταλήξουν: 

«Η απελπισία του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής οδηγεί την ηγεσία του από το ένα λάθος στο άλλο. Τώρα, και επίσημα πλέον, μπορεί να λέει ότι έχει γίνει η “ουρά” της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κ. Βαξεβάνη».

