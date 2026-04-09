ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «ρουσφετάκιας» υπουργός θυμήθηκε το Πάσχα για να ξεφύγει

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συζήτηση για τα ρουσφέτια. Η Χαριλάου Τρικούπη επανήλθε τη Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026) με δεύτερη ανακοίνωση μέσα στην ίδια ημέρα, κλιμακώνοντας την επίθεσή της και χαρακτηρίζοντας εκ νέου τον υπουργό «ρουσφετάκια».

Η νέα παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ ήρθε ως απάντηση στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να «χαλαρώσει» έως την Τρίτη του Πάσχα και να πάει στην εκκλησία για να γίνει, όπως είπε, «πιο ειλικρινής». Την ίδια στιγμή, ωστόσο, όχι μόνο δεν ανακάλεσε τα όσα είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά επανέλαβε ότι έχει ανταποκριθεί «νόμιμα» σε αιτήματα βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προειδοποιώντας πως, εφόσον προκληθεί περαιτέρω στη Βουλή, θα δώσει αυτά τα στοιχεία στη δημοσιότητα για να αναδείξει -όπως ανέφερε- «την υποκρισία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ενημερώνω τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι έως την Τρίτη του Πάσχα να χαλαρώσει», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση σταματά προσωρινά, ενώ απέδωσε στο ΠΑΣΟΚ άγχος ενόψει των επόμενων εκλογών. Στο ίδιο μήκος κύματος, υποστήριξε ότι έχει δεχθεί προσωπικά αιτήματα από πολλούς βουλευτές, μεταξύ αυτών και από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διευκρινίζοντας ότι ανταποκρίθηκε σε αυτά «νόμιμα» και στο πλαίσιο των καθηκόντων του. «Είναι μέρος της δουλειάς μου», σημείωσε, ενώ χαρακτήρισε «γελοίες» τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε ακόμη ένα βήμα, υποστηρίζοντας ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας «δεν έκαναν τίποτε περισσότερο από όσα κάνουμε όλοι μας καθημερινά», αποδίδοντας μάλιστα στην ίδια τη δικογραφία χαρακτήρα «προσβολής στο κοινοβούλιο». Και, σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, κατέληξε με την προτροπή προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να πάει «σε καμία Εκκλησία» μήπως –όπως είπε– «τον φωτίσει ο Θεός να γίνει πιο ειλικρινής».

Η απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση και ιδιαιτέρως οξεία. Στη δεύτερη ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο υπουργός «τώρα θυμήθηκε το Πάσχα για να ξεφύγει» και τον κατηγορεί ότι αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της ουσίας του διαβιβαστικού της Ευρωπαίας εισαγγελέως. «Δεν είδε, δεν άκουσε, δεν διάβασε το διαβιβαστικό της Ευρωπαίας εισαγγελέως», σημειώνει, παραπέμποντας σε αδικήματα όπως απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., νόθευση εγγράφων, δωροληψία υπαλλήλου, σύσταση συμμορίας, απάτη με υπολογιστή και ψευδή βεβαίωση. «Αυτές είναι οι “εξυπηρετήσεις” κάποιων συναδέλφων του στη Νέα Δημοκρατία», τονίζει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται και στις παλαιότερες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τη Νέα Δημοκρατία, από την περίοδο που ήταν βουλευτής του ΛΑΟΣ, όταν έκανε λόγο για «βαλίτσες» και για μετατροπή του συνθήματος «σεμνά και ταπεινά» σε «σεμνά και μετρητά». «Ο συνήθως λαλίστατος υπουργός Υγείας κάνει πως δεν άκουσε. Καληνύχτα, κ. Γεωργιάδη. Σας πήρανε χαμπάρι», καταλήγει δηκτικά η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Είχε προηγηθεί, νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η πρώτη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, με την οποία το κόμμα είχε ήδη ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον υπουργό Υγείας. Σε εκείνη την παρέμβαση, η Χαριλάου Τρικούπη υποστήριζε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης αποφεύγει να δώσει σαφείς απαντήσεις για την ουσία της υπόθεσης και τον καλούσε να δημοσιοποιήσει όλα όσα, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, γνωρίζει για αιτήματα βουλευτών της αντιπολίτευσης, μαζί με τις απαντήσεις που έδωσε, προκειμένου να ελεγχθεί «ποιος παρανόμησε» και αν ο ίδιος κινήθηκε εντός του νόμου.

Στην ίδια πρώτη ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ χαρακτήριζε την πολιτική στάση του υπουργού «πανικόβλητη» και έκανε λόγο για επιλογή προσωπικών ύβρεων αντί απαντήσεων. «Η δειλία πάει χέρι-χέρι με την τζάμπα μαγκιά. Ο ρουσφετάκιας κ. Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος εξαπολύοντας προσωπικές ύβρεις, αλλά για την ταμπακιέρα… σιωπή», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας από νωρίς το στίγμα της σκληρής γραμμής που θα ακολουθούσε.

Το χρονικό του beef ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδη

Υπενθυμίζεται ότι η νέα αυτή σύγκρουση άναψε τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026), όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε, μέσω αναρτήσεων στο Χ, σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συζήτηση για τα πολιτικά ρουσφέτια και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο υπουργός Υγείας έβαλε στο στόχαστρο προσωπικά τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα με βαριά ιστορία πελατειακών μηχανισμών, δεν μπορεί να παριστάνει τον τιμητή.

«Πάντα πίστευα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι παντελώς ανεπαρκής για το αξίωμά του», έγραψε, για να προσθέσει ότι «το κόμμα των Κλαδικών, των Πρασινοφρουρών κ.λπ. κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια». Σε άλλο σημείο, διερωτήθηκε αν το ΠΑΣΟΚ προσποιείται ότι μόλις τώρα ανακάλυψε πως στην Ελλάδα γίνονταν ρουσφέτια, ενώ υποστήριξε ότι και ο ίδιος, όπως και άλλοι πολιτικοί, ανταποκρίνεται σε αιτήματα πολιτών και συναδέλφων «πάντα μέσα στα πλαίσια του Νόμου».

Πάντα πίστευα ότι ο @androulakisnick είναι παντελώς ανεπαρκής για το αξίωμά του. Δείτε τώρα ένα παράδειγμα. Βάζει το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί εμένα και τη ΝΔ για ρουσφέτια….το κόμμα των Κλαδικών, τον Πρασινοφρουρών κλπ κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια. Πρέπει να… https://t.co/N6wpRpG0x9 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 8, 2026

Λίγο αργότερα, επανήλθε με νέα ανάρτηση σε σαφώς ειρωνικό τόνο, σημειώνοντας ότι «μάλλον εκνεύρισε λίγο τον Νίκο Ανδρουλάκη».

Νομίζω ότι τον εκνεύρισα λίγο τον @androulakisnick και έχει χάσει την ψυχραιμία του….μάλλον επειδή «έμαθε από μένα ότι το κόμμα του ήταν ο Πρύτανης των ρουσφετιών» ή λέτε επειδή αποκάλυψα ότι και τώρα μας ζητούν ρουσφέτια συνεχώς;….ποιος ξέρει; άβυσσος η ψυχή του… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 8, 2026

Ο υπουργός Υγείας άφησε μάλιστα να εννοηθεί πως η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη προκλήθηκε είτε επειδή, όπως έγραψε, «έμαθε από μένα ότι το κόμμα του ήταν ο πρύτανης των ρουσφετιών», είτε επειδή ο ίδιος αποκάλυψε ότι και σήμερα στελέχη του ζητούν εξυπηρετήσεις.