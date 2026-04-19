Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Σεξιστική επίθεση με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού το retweet Λαζαρίδη που «στέλνει» τη Μπακογιάννη για σοκολατάκια

Ο Κώστας Τσουκαλάς κάνει λόγο «έντονο πολιτικό ρύπο» και συνδέει την αντίδραση του παραιτηθέντα υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης όχι μόνο με τον ίδιο, αλλά με το συνολικό πολιτικό αποτύπωμα της κυβέρνησης
Ντόρα Μπακογιάννη και Μακάριος Λαζαρίδης
Η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Μακάριος Λαζαρίδης (Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Σφοδρή επίθεση στον παραιτηθέντα υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μακάριο Λαζαρίδη εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την αναδημοσίευση ανάρτησης σε βάρος της πρώην υπουργού και βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Ντόρας Μπακογιάννη, κάνοντας λόγο για σεξιστική συμπεριφορά με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού και αποδίδοντας στην υπόθεση ευρύτερα πολιτικά χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας το πρωί της Κυριακής (19.04.2026) στο Mega, καταδίκασε σε υψηλούς τόνους την επίμαχη ανάρτηση που αναδημοσίευσε ο παραιτηθείς υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης. «Δεν μπορούμε να μην καταδικάσουμε τη σεξιστική επίθεση με επιπλέον στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως στην υπόθεση «υπάρχει έντονος πολιτικός ρύπος».

Ερωτηθείς εάν ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να διαγραφεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Τσουκαλάς απέφυγε να υποδείξει στον πρωθυπουργό τις επόμενες κινήσεις του, επιμένοντας ωστόσο ότι το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά τον πρώην υφυπουργό. «Δεν είναι ένα θέμα προσωπικό του κ. Λαζαρίδη», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, για να προσθέσει ότι πρόκειται για πρόσωπο ταυτισμένο πολιτικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, είναι ο κολλητός του και η διαχρονική επιλογή του», σημείωσε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο πρωθυπουργός δεν τον απομάκρυνε, αλλά ότι «τον παραίτησε η πίεση της αντιπολίτευσης».

Κατά την εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ, στην τελική κατάληξη της υπόθεσης συνέβαλαν τόσο οι χειρισμοί του ίδιου του Μακάριου Λαζαρίδη όσο και οι εσωτερικές αντιδράσεις που καταγράφηκαν στη Νέα Δημοκρατία. Ο Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για «ρήγμα εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία», παραπέμποντας ευθέως στη δημόσια τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να «διευκολύνει τον πρωθυπουργό» και να παραιτηθεί.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι το επίδικο δεν εξαντλείται σε μια διοικητική ή τυπική εκκρεμότητα, αλλά συνιστά ζήτημα με σαφές πολιτικό βάρος. Οπως ανέφερε, το γεγονός ότι ένα πολιτικό πρόσωπο «δεν λέει την αλήθεια για το βιογραφικό του», στη συνέχεια «προσποιείται τον προσβεβλημένο», επιτίθεται στους επικριτές του και τελικά παραδέχεται ότι δεν διέθετε τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, δεσμευόμενο μάλιστα να επιστρέψει εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, συνιστά πρωτίστως πολιτικό και όχι υπηρεσιακό ζήτημα.

 

Το retweet του Μακάριου Λαζαρίδη

Το βράδυ του Σαββάτου (18.04.2026), λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μακάριος Λαζαρίδης έκανε retweet ένα post από parody account που «στέλνει» τη Ντόρα Μπακογιάννη να φάει σοκολατάκια και να ασχοληθεί με τα εγγόνια της, μέσω αναδημοσίευσής του στο X, με αφορμή την προτροπή της για την αποπομπή του.
Υπενθυμίζεται ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε σήμερα (18.04.2026) στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε η υπόθεση των τίτλων σπουδών και των διορισμών του. Η επιλογή του για τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του πρόσφατου ανασχηματισμού, πυροδότησε τις προηγούμενες ημέρες σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να κλιμακώνει τις επιθέσεις της και να ζητεί επίμονα την παραίτησή του από την κυβέρνηση.

Στην αναδημοσίευση που έκανε ο Μακάριος Λαζαρίδης, στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, στην οποία ασκείται κριτική στην «φοβική» κυβέρνηση που έχει απομακρύνει υπουργούς, λόγω έντονων αντιδράσεων της αντιπολίτευσης το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ότι έτσι απαξιώνεται στα μάτια του πολίτη. Η ανάρτηση όμως αναφέρεται και στην Ντόρα Μπακογιάννη, με αφορμή την τοποθέτηση της λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση της παραίτησής του, στην οποία ουσιαστικά του έδειξε το δρόμο προς την έξοδο

Screenshot

«Η φοβική κυβέρνηση παραιτεί όποιον στοχοποιεί η συμμορία του Βαξεβάνη και της αριστεράς ή η συμμορία της Κοβέσι. Κάθε φορά που η αντιπολίτευση θα επιτίθεται σε έναν υπουργό, θα πετυχαίνει την αποπομπή του. Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος, που όχι μόνο απαξιώνει τη κυβέρνηση στα μάτια του πολίτη, αλλά ενθαρρύνει την αντιπολίτευση να συνεχίσει το ίδιο κυκλικό μοτίβο. Η Ντόρα Μπακογιάννη καλό θα ήταν να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγονάκια της», αναφέρεται στην ανάρτηση που αναδημοσίευσε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

