Μακάριος Λαζαρίδης: Η αντιπολίτευση κλιμακώνει τις επιθέσεις για το πτυχίο και ζητά την αποπομπή του

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση τροφοδοτεί η επιλογή του Μακάριου Λαζαρίδη για τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του πρόσφατου ανασχηματισμού, με την αντιπολίτευση να κλιμακώνει τις επιθέσεις της και να ζητεί επιμόνως την αποπομπή του από την κυβέρνηση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται το πτυχίο του κ. Λαζαρίδη και, κυρίως, οι συνθήκες υπό τις οποίες ανέλαβε το 2007 καθήκοντα Ειδικού Επιστήμονα στο υπουργείο Παιδείας, σε μια υπόθεση που αποκτά ολοένα και πιο έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά ενόψει και της προ ημερησίας συζήτησης των πολιτικών αρχηγών αύριο, Πέμπτη (16.04.2026), στη Βουλή.

Η αντιπολίτευση επενδύει πολιτικά στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, υποστηρίζοντας ότι το πτυχίο και η επαγγελματική του διαδρομή δεν απαντούν στα κρίσιμα ερωτήματα που έχουν τεθεί για τη νομιμότητα του διορισμού του, ενώ η κυβέρνηση αντιτείνει ότι πρόκειται για απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων.

Κατά την αντιπολίτευση, ο νυν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ως απόφοιτος ιδιωτικής σχολής, δεν διέθετε το 2007 τα τυπικά προσόντα που προβλέπονταν από τον νόμο 2190/1994 για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς, όπως σημειώνεται, απαιτούνταν πτυχίο ΑΕΙ, μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικό δίπλωμα. Η συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης αποτελεί το βασικό επιχείρημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία επιμένουν ότι δεν πρόκειται για μια δευτερεύουσα λεπτομέρεια βιογραφικού, αλλά για ζήτημα ουσίας, θεσμικής τάξης και πολιτικής αξιοπιστίας.

Στη Χαριλάου Τρικούπη υιοθετούν ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις, αλλά με βάση την ισχύουσα νεοδημοκρατική λογική αρκούσε να πληροί τις γαλάζιες κομματικές προϋποθέσεις για να προσληφθεί ως ειδικός επιστήμονας υπουργού», προσθέτοντας ότι «προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, αλλά εκτέθηκε χειρότερα». Στο ίδιο πλαίσιο, επανήλθε με νέα ανακοίνωση, ζητώντας εξηγήσεις και για τη «δεύτερη πρόσληψη Λαζαρίδη το 2013 ως ΠΕ», επιχειρώντας να διευρύνει το πεδίο πίεσης προς την κυβέρνηση.

Ανάλογα αιχμηρή είναι και η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ, που επέλεξε να δώσει στην υπόθεση σαφές πολιτικό και ηθικό πρόσημο. «Αριστεία στα ψέματα και στην εξαπάτηση. Αυτοί είναι οι υπουργοί και οι στενοί συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη», αναφέρει χαρακτηριστικά, συνδέοντας την υπόθεση του υφυπουργού με τη συνολική κυβερνητική αφήγηση περί αξιοκρατίας και αριστείας. Στην Κουμουνδούρου βλέπουν στην περίπτωση Λαζαρίδη ένα ακόμα επεισόδιο που, κατά την εκτίμησή τους, εκθέτει το επιτελικό κράτος και απογυμνώνει το κυβερνητικό αφήγημα.

Το ΚΚΕ, από την πλευρά του, επέλεξε ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση, σχολιάζοντας ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης «ως μέλος της Εξεταστικής πήρε “πτυχίο” στη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ συνεχίζει τη σταδιοδρομία του με “μεταπτυχιακό” στον αντικομμουνισμό και τη συκοφάντηση των λαϊκών αγώνων».

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η Νέα Αριστερά, με τον γραμματέα του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, να ζητεί ευθέως την απομάκρυνσή του από το κυβερνητικό σχήμα. «Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ελληνική Λύση επιχείρησε να πιστωθεί πολιτικά την ανάδειξη της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι είχε αναδείξει πρώτη το ζήτημα. «Στην υπόθεση Λαζαρίδη μόνοι μας φωνάζαμε επί έναν ολόκληρο χρόνο και σήμερα έρχονται άπαντες για να καπηλευτούν την πολιτική μας δράση», ανέφερε.

Σε ανακοίνωσή της, η ΝΙΚΗ έκανε λόγο για «ηθικό ξεπεσμό» με αφορμή, όπως υποστηρίζει, τον δεύτερο διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη στο Δημόσιο. Το κόμμα χαρακτηρίζει τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης «απόφοιτο από το college της… διαπλοκής» και κάνει λόγο για «πτυχίο από κολέγιο “μαϊμού”», υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση εκθέτει τη «γαλάζια αριστεία». Παράλληλα, στρέφει τα πυρά του και κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» και για «πολιτική ηθική» που «αγνοείται», ενώ ζητεί «σαφείς απαντήσεις» και «παραδειγματική στάση απέναντι στην κοινωνία και τη νέα γενιά».

Μαρινάκης: «Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση»

Η κυβερνητική πλευρά, πάντως, απορρίπτει τις κατηγορίες και επιλέγει τη γραμμή της πολιτικής αντεπίθεσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στις βολές της αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για «αντιπολίτευση της απελπισίας» και για μια συνειδητή προσπάθεια να συντηρηθεί μονοθεματικά η επικαιρότητα γύρω από ένα πρόσωπο, χωρίς ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο. «Κάνουν μονότονα και μονοθεματικά αντιπολίτευση για κάτι, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Γιατί; Γιατί δεν μπορούν να παράξουν οι ίδιοι πολιτική», ανέφερε, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (14.04.2026) στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky.

Το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζει ότι δεν εξετάζει κανένα σενάριο απομάκρυνσης του υφυπουργού. Ο Παύλος Μαρινάκης ήταν απολύτως κατηγορηματικός: «Την ακούσαμε την αντιπολίτευση, ακούσαμε τον κύριο Λαζαρίδη, οι απόψεις του υπάρχουν, αξιολογούνται από την κοινωνία και από τους πολίτες. Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής».

Το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να απαντήσει δημοσίως στις καταγγελίες, παρουσιάζοντας το πτυχίο του και περιγράφοντας την εκπαιδευτική και επαγγελματική του διαδρομή, σε συνέντευξή του στο OPEN το πρωί της Τρίτης (14.04.2026). «Αυτό εδώ είναι το πτυχίο. Τελείωσα Πολιτικές επιστήμες και δημοσιογραφία», ανέφερε, επιχειρώντας να αποδομήσει το βασικό επιχείρημα της αντιπολίτευσης και να εμφανίσει την υπόθεση ως πολιτικά κατασκευασμένη.

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της νομιμότητας του διορισμού του, υποστηρίζοντας ότι το θεσμικό πλαίσιο της εποχής επέτρεπε την τοποθέτησή του. «Το 2007 λοιπόν, μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμη και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών. Διότι οι μετακλητοί υπάλληλοι διορίζονται με πολιτική επιλογή, δεν περνούν από ΑΣΕΠ και κατά συνέπεια δεν απαιτείτο τόσο αυστηρός έλεγχος», σημείωσε, δίνοντας τη δική του ερμηνεία στο ζήτημα. Με την τοποθέτησή του αυτή, ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από το αν διέθετε ή όχι τα προβλεπόμενα προσόντα, στο ποιο ακριβώς ήταν το καθεστώς της θέσης που κατείχε.