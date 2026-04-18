Μακάριος Λαζαρίδης: Το retweet που «στέλνει» τη Ντόρα Μπακογιάννη για σοκολατάκια μετά την παραίτησή του

Λίγες ώρες μετά το σάλο για τους τίτλους σπουδών και τους διορισμούς του, που οδήγησαν στην παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μακάριος Λαζαρίδης έκανε retweet ένα post από parody account που «στέλνει» τη Ντόρα Μπακογιάννη να φάει σοκολατάκια και να ασχοληθεί με τα εγγόνια της, μέσω αναδημοσίευσής του στο X, με αφορμή την προτροπή της για την αποπομπή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε σήμερα (18.04.2026) στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε η υπόθεση των τίτλων σπουδών και των διορισμών του. Η επιλογή του για τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του πρόσφατου ανασχηματισμού, πυροδότησε τις προηγούμενες ημέρες σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να κλιμακώνει τις επιθέσεις της και να ζητεί επίμονα την παραίτησή του από την κυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα (18.04.2026), ο Μακάριος Λαζαρίδης έσπευσε να κάνει μια αναδημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, μέσω parody account, στην οποία ασκείται κριτική στην «φοβική» κυβέρνηση που έχει απομακρύνει υπουργούς, λόγω έντονων αντιδράσεων της αντιπολίτευσης το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ότι έτσι απαξιώνεται στα μάτια του πολίτη.

Μάλιστα, η ανάρτηση αναφέρεται και στην Ντόρα Μπακογιάννη, με αφορμή την τοποθέτηση της λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση της παραίτησής του.

«Η φοβική κυβέρνηση παραιτεί όποιον στοχοποιεί η συμμορία του Βαξεβάνη και της αριστεράς ή η συμμορία της Κοβέσι. Κάθε φορά που η αντιπολίτευση θα επιτίθεται σε έναν υπουργό, θα πετυχαίνει την αποπομπή του. Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος, που όχι μόνο απαξιώνει τη κυβέρνηση στα μάτια του πολίτη, αλλά ενθαρρύνει την αντιπολίτευση να συνεχίσει το ίδιο κυκλικό μοτίβο. Η Ντόρα Μπακογιάννη καλό θα ήταν να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγονάκια της», αναφέρεται στην ανάρτηση που αναδημοσίευσε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίδραση Ηλιόπουλου

Το retweet αυτό του Μακάριου Λαζαρίδη, φυσικά και δεν πέρασε απαρατήρητο. Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, εξαπέλυσε «πυρά» τονίζοντας την τοποθέτηση περί «συμμορίας» και «φοβικής κυβέρνησης». «Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό τον κατήφορο που έχει φέρει το καθεστώς Μητσοτάκη, ένα καθεστώς λεηλασίας δημοσίων πόρων και αυταρχισμού», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Η ανάρτηση

«Μπαίνεις στο X στον λογαριασμό του Μακαρίου Λαζαρίδη και το πρώτο που βλέπεις είναι το παρακάτω repost. Δηλαδή ο πρώην υφυπουργός και πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πιστεύει ότι όλα είναι καλά αλλά τον έφαγαν “συμμορίες” ανάμεσα στις οποίες η “συμμορία της Κοβεσι” και ότι η κυβέρνηση του είναι φοβική απέναντι σε αυτές τις συμμορίες.

Δύο παρατηρήσεις:

Το γεγονός ότι τα στελέχη της ΝΔ μιλάνε με αυτό τον τρόπο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δείχνει το επίπεδο της παρακμής και του σαπίσματος της ΝΔ. Αν θέλουν να ψάξουν για “συμμορίες” ας κοιτάξουν λίγο την υπόθεση των υποκλοπών. Εκεί θα συναντήσουν αρκετούς γνώριμους τους.

Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό τον κατήφορο που έχει φέρει το καθεστώς Μητσοτάκη, ένα καθεστώς λεηλασίας δημοσίων πόρων και αυταρχισμού».

Η προτροπή της Ντόρας Μπακογιάννη στον Μακάριο Λαζαρίδη

Η υπόθεση, πάντως, προκάλεσε κραδασμούς και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ενδεικτική ήταν η τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη το πρωί του Σαββάτου, λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση της παραίτησής του. «Η όλη αυτή ιστορία είναι πολύ άσχημη και έχει και κόστος για μας. Και μας έχει πάρα πολύ στεναχωρήσει, και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας και σε επίπεδο κόμματος», ανέφερε, προσθέτοντας πως, παρότι πρόκειται για υπόθεση που ανάγεται σε 20 χρόνια πίσω, «είναι σαφές ότι ήταν κάτι παράτυπο». Η Ντόρα Μπακογιάννη σημείωσε ακόμη ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης «δεν το χειρίστηκε καλά για τον εαυτό του» και εκτίμησε ότι, «έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα».

Αλλά και δημόσια, μόλις σήμερα το πρωί, η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει βαρύνοντα ρόλο στη ΝΔ, του έδειχνε το δρόμο προς την έξοδο. «Πιστεύω ότι τώρα, εκεί όπως έχουν φτάσει τα πράγματα θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό, το κόμμα» δήλωσε η βουλευτής της ΝΔ (Mega). «Όλη αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ άσχημη. Έχει και κόστος για εμάς και μας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας και σε επίπεδο κόμματος.

Μιλάμε για κάτι το οποίο έγινε πριν από 20 χρόνια. Είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο, νομίζω ότι αυτό το αποδέχονται σήμερα όλοι.

Αυτό που με στενοχωρεί παραπάνω είναι ότι κάνουμε έναν τεράστιο αγώνα να φέρουμε παιδιά πίσω από το εξωτερικό να τους πούμε “παιδιά έχετε μέλλον στην Ελλάδα”, “παιδιά έχετε μπορείτε να έρθετε”. Tο μπέρδεμα του μηνύματος και το να θολώνει τόσο πολύ το μήνυμα της αξιοκρατίας» πρόσθεσε η κ. Μπακογιάννη.

Λαζαρίδης: «Παραιτούμαι για να διαφυλαχθεί το έργο της Κυβέρνησης»

Σχεδόν πέντε ώρες μετά ακολουθούσε η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση.

Στη δήλωση του σημειώνει ότι σε όλη του την προσωπική ζωή πορεύτηκε με εντιμότητα.

Με τις ίδιες αξίες στάθηκα και στην πολιτική, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Έδωσα αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ».

«Ωστόσο», τόνισε, «με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού».

Ολόκληρη η δήλωση Λαζαρίδη:

«Σε όλη μου την προσωπική ζωή πορεύτηκα με εντιμότητα και έζησα την οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει.

Με τις ίδιες αξίες στάθηκα και στην πολιτική, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Έδωσα αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ.

Οι πολίτες της Καβάλας με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν δύο φορές βουλευτή στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γεγονός που αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή, αλλά και ευθύνη.

Είμαι υπερήφανος για τις μάχες στο πλευρό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης όσο και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.

Υπηρέτησα με συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνάμεών μου, στην προσπάθεια για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας μου επέλεξα τη διαφάνεια. Έδωσα στη δημοσιότητα το “πόθεν έσχες” μου προεκλογικά το 2019, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν φοβήθηκα ποτέ τον έλεγχο, αλλά αντιθέτως τον επιδίωξα.

Όλο αυτό το διάστημα απέκρουσα με επιχειρήματα και πολιτική αξιοπρέπεια τις επιθέσεις μιας τοξικής αντιπολίτευσης, η οποία, παραπαίουσα, αναζητά τρόπο να διασωθεί εκλογικά, επενδύοντας στη λάσπη και τη συκοφαντία για ένα ζήτημα μάλιστα που συνέβη πριν 20 σχεδόν χρόνια.

Ωστόσο, με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού.

Η απόφασή μου αυτή δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή τη διαδρομή».

Σύντομα η αντικατάσταση Λαζαρίδη

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η ανακοίνωση του αντικαταστάστη του κ. Λαζαρίδη θα γίνει εν ευθετώ χρονώ.