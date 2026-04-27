ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της επιλογής Βαρδακαστάνη στη θέση του γραμματέα – Οι κινήσεις Ανδρουλάκη πριν την κάλπη

Σε εκλογική ετοιμότητα έθεσε το κόμμα του ήδη από χθες (26.04.2026) και την πρώτη συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στόχος του, όποτε και αν προκηρυχθούν οι εκλογές, η ΝΔ να έχει ισχυρό αντίπαλο, το ΠΑΣΟΚ.

Στην πραγματικότητα, ο ένας και μόνος στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά στις εθνικές εκλογές, προκειμένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη «πολιτική αλλαγή» και να κλείσει οριστικά «ο κύκλος των αμετανόητων, παλαιοκομματικών πρακτικών του συστήματος Μαξίμου», όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρόεδρος του κόμματος από το βήμα της συνεδρίασης.

Δεν είναι τυχαίο, ότι ο ίδιος υποστήριξε ότι η νίκη του ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτα από όλα ήττα μίας κυβέρνησης βυθισμένης στη διαφθορά, την ατιμωρησία και την αναξιοκρατία, και μαζί μία μεγάλη νίκη του ελληνικού λαού και δη της μεσαίας τάξης και των πλέον ευάλωτων πολιτών. Και αν η Χαριλάου Τρικούπη έχει εξηγήσει σε κάθε ευκαιρία και σε όλους τους τόνους ότι αντίπαλός της είναι η ΝΔ, ακόμα και χθες, στρεφόμενος κατά του πρωθυπουργού, ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστήριξε ότι είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει, αυτό καθόλου δε σημαίνει ότι θα αφήνουν αναπάντητες προκλήσεις από άλλους παράγοντες του πολιτικού τόξου. Ειδικά αυτές που προέρχονται από τον Αλέξη Τσίπρα. «Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία; Κάποιος που υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα σε μισό αιώνα Μεταπολίτευσης ως αξιωματική αντιπολίτευση;» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, στρεφόμενος ευθέως κατά του πρώην πρωθυπουργού, που αρέσκεται να παρατηρεί ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την ίδια ώρα, στο ΠΑΣΟΚ, καλούν τους πολίτες να μην στραφούν ούτε στην …ψήφο διαμαρτυρίας, να μη γίνει η απογοήτευση και ο θυμός τους, συμβιβασμός, αποχή ή ψήφος σε κόμματα διαμαρτυρίας, κάνοντας λόγο για «χαμένη ψήφο» που θα ευνοήσει μόνο τη ΝΔ.

O Νίκος Ανδρουλάκης θέτει το δίλημμα των εκλογών ως εξής : «Θα εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός για τρίτη φορά το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου και της ΝΔ, που αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο προς όφελος ημετέρων και ισχυρών καρτέλ; Που αντιμετωπίζει τους πολίτες ως πελάτες; Ή θα επιλέξει μία Ελλάδα για όλους, με μία κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που θα υπηρετεί μόνο το δημόσιο συμφέρον;». Ποντάρει, δε, μεταξύ άλλων, στη διαδρομή του μέχρι σήμερα ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να πείσει ότι δεν επιδιώκει να κατακτήσει την εξουσία με οποιοδήποτε κόστος, αλλά πως για τον ίδιο η πολιτική αλλαγή δεν είναι μόνο θέμα προσώπων, αλλά πάνω από όλα είναι θέμα αρχών και αξιών, ανάλογων με εκείνες με τις οποίες πολιτεύεται ο ίδιος, μη συμβιβαζόμενος ούτε με …μικρή ούτε με μεγάλη διαφθορά και μη συνδιαλεγόμενος με τη διαπλοκή που θέλει να ορίζει το μέλλον του τόπου.

Πώς όμως μπορεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να «κοιτάξει στα μάτια» την κυβέρνηση Μητσοτάκη στις εκλογές; Οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι αυτό μπορεί να γίνει με σκληρή δουλειά και μεταφέροντας το μήνυμα, το όραμα και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Κεντρικό ρόλο σε αυτό, όλο το επόμενο διάστημα, θα έχει εκ των πραγμάτων ο νέος Γραμματέας του κόμματος, Γιάννης Βαρδακαστάνης, ένας άνθρωπος στο πρόσωπο του οποίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναγνώρισε τη συστηματική δουλειά που οδήγησε στην επιτυχία του Συνεδρίου, αλλά και με το οποίο θέλησε να συμβολίσει την πρωταρχική σημασία που θα έχει σε μία ενδεχόμενη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ η μέριμνα για τους ανθρώπους με αναπηρία, προκειμένου να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε κάθε πτυχή της ζωής.

Στο παρασκήνιο πάντως, προηγήθηκαν πολλές διαβουλεύσεις, με τον Κώστα Τσουκαλά να αποτελεί την πρώτη επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και τον ίδιο να αρνείται ευγενικά μέχρι τέλους. Η επιλογή του, εξάλλου, θα δημιουργούσε νέο κενό, αυτή τη φορά στη θέση του εκπροσώπου Τύπου, και πιθανώς νέο «πονοκέφαλο» για τον πρόεδρο του κόμματος, στην τελική ευθεία προς τις εθνικές κάλπες. Θανάσης Γλαβίνας, Λευτέρης Καρχιμάκης και Μιλένα Αποστολάκη, έφυγαν από νωρίς από την εξίσωση, μετά από την πρόσφατη αλλαγή στο καταστατικό του κόμματος, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί ο Γραμματέας του κόμματος να είναι υποψήφιος με σταυρό.

Όσο για τον Νίκο Μήλη και τον Ηρακλή Δρούλια, ο μεν πρώτος φέρεται να μην επιθυμούσε μία τέτοια θέση που ειδικά προεκλογικά απαιτεί σχεδόν …παραίτηση από κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, στον δε δεύτερο, «χρεώνεται» η μη αναμενόμενη απόδοση των «ανδρουλακικών» στην μάχη για την ΚΠΕ στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος.