Παύλος Μαρινάκης για τη δολοφονία στη Γλυφάδα: Ολέθρια τα αποτελέσματα του νόμου Παρασκευόπουλου με τις μαζικές αποφυλακίσεις

«Αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών υδάτων που θα το ασκήσει στον σωστό χρόνο» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Ο Παύλος Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Για «ακατανόητες αποφυλακίσεις» με τον νόμο Παρασκευόπουλου επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, για την άγρια δολοφονία του 80χρονου από τον ίδιο του τον γιο στη Γλυφάδα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» στο Mega το πρωί της Δευτέρας (26.1.26), ο Παύλος Μαρινάκης κληθείς να σχολιάσει τη δολοφονία του 80χρονου στη Γλυφάδα από τον 46χρονο γιο του που είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του και είχε αφεθεί ελεύθερος τα τελευταία χρόνια, αναρωτήθηκε πως «αυτός ο άνθρωπος αφέθηκε από το Δρομοκαΐτειο».

Έκανε λόγο για ακατανόητες αποφυλακίσεις και συνέδεσε τον νόμο Παρασκευόπουλου και τον ποινικό κώδικα του 2019, με τις μαζικές αποφυλακίσεις, λέγοντας ότι πάνω από 15.000 ποινικοί είχαν αποφυλακιστεί.

«Η αλήθεια δεν είναι τοξική όσο κι αν ενοχλεί» είπε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν ένας που έχει ισόβια ή 20 χρόνια κάθειρξης, να βγαίνει έξω σε τόσο μικρό διάστημα.

«Αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών υδάτων»

Μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, τόνισε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας «που θα το ασκήσουμε στον σωστό χρόνο».

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «δεν θα βάλουμε στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας» και τόνισε πως υπάρχει μόνο μια διαφορά με την Τουρκία που είναι η υφαλοκρηπίδα και ο καθορισμός ΑΟΖ. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει δύο λάθος δρόμους, τον «δρόμο της ιδεοληψίας» που μικραίνει τη χώρα και «του τζάμπα πατριωτισμού ότι δεν συνομιλούμε για να είμαστε εκλογικά αρεστοί και να παριστάνουμε τους σύγχρονους Κολοκοτρώνηδες». Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η χώρα επιδιώκει τον διάλογο χωρίς να υποχωρεί.

Αναφερόμενος στην επικαιρότητα χαρακτήρισε «τραγικό» το συμβάν στα Τρίκαλα όπου έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο έχασαν τη ζωή τους τέσσερις γυναίκες και αγνοούνται αλλά δύο άτομα. «Δεν υπάρχουν λόγια» είπε ο κ. Μαρινάκης και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.

 

Για την εκπαιδευτικό στις Σέρρες είπε ότι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για την αξιολόγησή της πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Δουλειά των αρμοδίων είναι να βλέπουν τέτοια περιστατικά, σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και τόνισε ότι πρέπει να στηριχθεί στο σύστημα αξιολόγησης το οποίο πρέπει να συνδέεται με τη μονιμότητα στο δημόσιο.

«Πρέπει να έχουμε μια πολύ αυστηρή διαδικασία απόδοσης ευθυνών, δεν γίνεται να είναι όλα μέλι γάλα» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος στο περιστατικό άσκησης βίας σε σχολείο στις Σέρρες.

