Παύλος Μαρινάκης: Live η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών προχωρά αυτή την ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Ινδία και η ατζέντα των επαφών του, την ώρα που στο εσωτερικό προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον η ανακάλυψη φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται τόσο από το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΑ όσο και από τη σφοδρή σύγκρουση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

