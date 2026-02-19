Ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα επεισόδια έξω από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας: «Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα – Η βία δεν είναι νόμιμο δικαίωμα»

Λίγο μετά τα επεισόδια που συνέβησαν έξω από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη το πρωί της Πέμπτης 19.02.2026, ο υπουργός Υγείας, μίλησε για το περιστατικό.

Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης, το νοσηλευτικό προσωπικό που του επιτέθηκε «ήταν γνωστοί κομμουνιστές από το ΑΝΤΑΡΣΥΑ» και στόχο είχαν να τον αποτρέψουν από το να μπει στο νοσοκομείο της Νίκαιας και να τον εκφοβίσουν.

«Με την εργατική κινητοποίηση δεν έχω πρόβλημα. Το θέμα σήμερα ήταν ότι είχαν προγραμματίσει να με εμποδίσουν να μπω μέσα στο νοσοκομείο. Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα. Τόσο από τα αντικείμενα που πετούσαν, νερά, πέτρες με είχαν εγκλωβίσει στα κάγκελα. Προφανώς ήθελαν να με εκφοβίσουν και να φύγω, κάτι που δεν έγινε», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, η βία δεν είναι», τόνισε ο υπουργός Υγείας. Όπως είπε ακόμη «η αστυνομία συνέλαβε έναν γιατρό που επιτέθηκε πολύ άσχημα σωματικά και λεκτικά, όμως εγώ αποφάσισα να μην του κάνω μήνυση».

Τα σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ διαμαρτυρόμενων νοσηλευτών και αστυνομικών έξω από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με τους εγαζόμενους να τον προπηλακίζουν και την προσωπική του φρουρά αρχικά να προσπαθεί να τον απομακρύνει από το σημείο, όμως κατάφερε να περάσει στο νοσοκομείο, από άλλη είσοδο εν μέσω επεισοδίων.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν για πολλή ώρα στο νοσοκομείο μεταξύ της αστυνομίας και των εργαζόμενων με αμείωτη ένταση όπως φαίνεται στο βίντεο.

Νωρίτερα, κατά την επίσκεψή του στο «Αρεταίειο» νοσοκομείο και όπως ανέφερε ο υπουργός σε ανάρτησή του, υπήρξαν συγκεντρωμένοι έξω από το κτίριο, που του φώναξαν «Είμαστε με τη Χαμάς», σχολιάζοντας σε βίντεο που ανάρτησε στο Χ ότι η πολιτική δήλωση αυτή δεν έχει καμία σχέση με το ΕΣΥ αλλά και τις διαμαρτυρίες εργαζομένων.

Πριν λίγο έφτασα στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο για την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας. Στην είσοδο με περίμεναν οι «γνωστοί»…άκουσε το βίντεο έχει ενδιαφέρον: «Είμαστε με τη Χαμάς» η βασική τους πολιτική δήλωση….φυσικά καμμία σχέση με το ΕΣΥ τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες τους pic.twitter.com/ZrksbZRIri — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 19, 2026

