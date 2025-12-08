Πολιτική

Πέτσας για αγροτικές κινητοποιήσεις: Για αυτούς που έκαναν τα επεισόδια θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες

«Θα ασκηθούν διώξεις με ονοματεπώνυμο. Έτσι πρέπει να γίνει»
«Αυτοί δεν έχουν σχέση με τους χιλιάδες αγρότες που είναι στο δρόμο. Για το περιστατικό αυτό (με τα επεισόδια) θα κινηθούν οι διαδικασίες και πολύ σωστά θα κινηθούν» είπε ο βουλευτής ΝΔ, Στέλιος Πέτσας.

Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (8/12/25) στο Action24, για τα επεισόδια με αγρότες στην Κρήτη, ο Στέλιος Πέτσας τόνισε μεταξύ άλλων: «Δεν τους δικαιολογώ καθόλου. Κανένας δε δικαιολογεί να σπάει περιπολικό και να τραυματίζονται αστυνομικοί… Δε δέχομαι βία εναντίον τους».

«Θα ασκηθούν διώξεις με ονοματεπώνυμο. Έτσι πρέπει να γίνει» είπε ο κύριος Πάτσας. 

«Να μην ταυτίζουμε τους αγρότες με ανθρώπους που βιαιοπραγούν» κατέληξε. 

Νωρίτερα, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, τόνισε ότι η βία είναι απολύτως καταδικαστέα. 

