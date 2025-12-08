Τσιάρας για αγροτικές κινητοποιήσεις: Έχω συναντηθεί με όλους τους φορείς που ζήτησαν συνάντηση – Η βία είναι απολύτως καταδικαστέα

«Έχω συναντηθεί με το σύνολο των φορέων, εκπροσώπων, οργανώσεων, συνεταιρισμών που μου έχει ζητήσει συνάντηση. Προσπαθήσαμε να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και να επιδιώξουμε να ενισχύσουμε, να στηρίξουμε και να δώσουμε λύσεις» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (8/12/25) στο Action24, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο Κώστας Τσιάρας τόνισε: «Εγώ δε μπορώ να σας πω ότι αιτήματα του τύπου σταθερές τιμές, μπορεί να υπάρχουν στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα».

Και συμπλήρωσε: «Όμως, ζητήματα που αφορούν την βελτίωση του τρόπου που επιστέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή η παράταση του χρόνου για το φθηνό αγροτικό ρεύμα, είναι ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι της συζήτησης».

«Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή, όλοι αυτοί που διαδηλώνουν δεν έχουν βρει τη συγκεκριμένη ομάδα έκφρασής τους. Τη συντονιστική επιτροπή. Αυτό μπορεί να είναι ένα ζήτημα για το οποίο δεν προσήλθαν μέχρι σήμερα στη συζήτηση. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη ατζέντα αιτημάτων και θεμάτων για να ξέρουμε ακριβώς για τι μιλάμε»

«Υπάρχουν θέματα που θα τα βάλουμε στη συζήτηση. Αυτή είναι η πρόθεση από τη δική μας πλευρά» συμπλήρωσε.

«Η βία είναι καταδικαστέα»

Μιλώντας για τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν στην Κρήτη, ο υπουργός είπε: «Η βία προφανώς είναι απολύτως καταδικαστέα. Αυτά που είδαμε στην Κρήτη, δεν ξέρω σε ποια λογική θα μπορούσαν να αντέξουν ή με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν. πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι αστυνομικοί είναι παιδιά απλών οικογενειών, παιδιά αγροτών. Δε νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο βρίσκει κανείς τη λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Αντίθετα τη λύση μπορούμε να τη βρούμε, όταν καθόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου».

«Αυτό το αποδείξαμε και πριν 2 χρόνια, με αντίστοιχες κινητοποιήσεις, ενεργοποιήθηκαν μηχανισμοί μείωσης του κόστους παραγωγής. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, υπάρχει πεδίο συνεννόησης» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.