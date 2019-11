Πέτσας: Περιμένουμε από τους Financial Times να ανασκευάσουν

«Έχουμε στείλει απαντητική επιστολή (στους Financial Times) για τις παρελθούσες υποθέσεις. Περιμένουμε σήμερα τη δημοσίευση της επιστολής», είπε ο Στέλιος Πέτσας μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (15.11.2019) στον ΣΚΑΙ.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι Financial Times δεν έλαβαν καθόλου υπόψη τη μεταβατική διάταξη για τις παρελθούσες υποθέσεις που δίνει χρονικό περιθώριο τριών μηνών στον ανακριτή ή στο δικαστικό συμβούλιο, να αποφασίσει αν θα συνεχίσει την έρευνα της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι σε δημοσίευμά τους, οι Financial Times αναφέρουν πως οι τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα που ψηφίστηκαν την Τετάρη στη Βουλή είναι αντίθετες με τις διεθνείς πρακτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανατρέπει την προσήλωση της Ελλάδας στα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» αναφέρει το δημοσίευμα των Financial Times με τίτλο “Greek law change viewed as backtracking on money laundering” .

Όπως γράφει το δημοσίευμα με την τελευταία τροποποίηση του ποινικού κώδικα «τα άτομα που είναι ύποπτα για εγκληματική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ανακτούν περιουσιακά στοιχεία που είχαν δεσμευτεί από το δικαστήριο, αν δεν οδηγηθούν σε δίκη εντός 18 μηνών».

Όπως αναφέρουν οι Financial Times «η τροποποίηση, η οποία ήταν μέρος ενός νομοσχεδίου που επικαιροποιεί τον ποινικό κώδικα, έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς πρακτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στις οποίες η Ελλάδα προσυπογράφει».