«Πυρά» από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο στον Αλέξη Τσίπρα: Οι «παράλληλες αλήθειες» και οι απορίες

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σχολίασε με ανάρτησή του τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στη «Le Monde» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην περίοδο διακυβέρνησής του 2015-2019 υπουργός στην οποία διετέλεσε -σε μία κρίσιμη μάλιστα περίοδο και σε ένα κρίσιμο πόστο, μετά την αποχώρηση νωρίτερα του Γιάνη Βαρουφάκη και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, έθεσε κάποια ερωτήματα προς το πρόσωπο του πρώην συνεργάτη του, Αλέξη Τσίπρα, και έκανε λόγο για «παράλληλες αλήθειες» ασκώντας έντονη κριτική στα όσα ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου

«Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες.

Ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της;

Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ);

Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;».

Οι σχέσεις των δύο ανδρών φαίνεται ότι είχαν διαταραχθεί πολύ πριν τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη μεγάλη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να αποχωρεί από το κόμμα και να εντάσσεται στη Νέα Αριστερά.