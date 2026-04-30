«Σφάζονται» Μαξίμου και ΠΑΣΟΚ για τις Ανεξάρτητες Αρχές: «Κατώτερος των περιστάσεων ο Ανδρουλάκης» – «Οι μάσκες έπεσαν, δεν σας παίρνει»

Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ πυροδότησαν οι εξελίξεις στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την πλήρωση θέσεων σε Ανεξάρτητες Αρχές, με το Μέγαρο Μαξίμου να κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για «ύβρεις και τοξική ρητορική» και τη Χαριλάου Τρικούπη να απαντά πως «οι μάσκες έπεσαν».

Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, ανέφεραν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης «συνέχισε τον πολιτικό του κατήφορο» και τον κατηγόρησαν ότι, αναφερόμενος στη διαδικασία επιλογής προέδρων για τρεις Ανεξάρτητες Αρχές, έκανε λόγο για «πραξικόπημα» και «θεσμική εκτροπή», «διαστρεβλώνοντας πλήρως τα πραγματικά περιστατικά».

«Κατώτερος των περιστάσεων» ο Ανδρουλάκης

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η «θεσμική εκτροπή» για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι το γεγονός ότι «για πρώτη φορά η Βουλή προχώρησε σε δημόσια ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος», ικανοποιώντας, όπως σημείωναν, σχετικό αίτημα του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη.

Το Μαξίμου υποστήριξε ακόμη ότι ο πρόεδρος της Βουλής εισηγήθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων «πρόσωπα υψηλού κύρους και εγνωσμένης αξίας» για δύο Ανεξάρτητες Αρχές, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι επιχείρησε να «τορπιλίσει» τη διαδικασία «σε συνεννόηση με τις πιο λαϊκίστικες δυνάμεις του Κοινοβουλίου».

«Ο κ. Ανδρουλάκης για άλλη μία φορά εμφανίζεται κατώτερος των περιστάσεων», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας με νόημα: «Σύντομα θα επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες, καθόλου ευχάριστες για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ».

ΠΑΣΟΚ: «Χρειάζεστε άλλες 7 ώρες;»

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ ήταν άμεση και σε υψηλούς τόνους. Η Χαριλάου Τρικούπη σχολίασε ότι το Μέγαρο Μαξίμου χρειάστηκε «κοντά 7 ώρες» για να τοποθετηθεί για όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων.

«Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια», ανέφερε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας απάντηση σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα: «Για ποιον λόγο ο πρόεδρος της Βουλής ανέβαλε την ψηφοφορία για την πλήρωση της θέσης της επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;».

«Έχετε απάντηση; Χρειάζεστε άλλες 7 ώρες να το μελετήσετε το θέμα;», πρόσθεσε το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «φαυλότητα» και «αντιθεσμικές μεθοδεύσεις».

Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε και στις αιχμές περί «περισσότερων λεπτομερειών»: «Όσο για τις απειλές, ας γνωρίζετε ότι στη Δημοκρατική Παράταξη δεν σας παίρνει».