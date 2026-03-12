Σκανδαλίδης για διεύρυνση ΠΑΣΟΚ: «Η ΝΔ με τα παπαγαλάκια της προσπάθησε να τινάξει στον αέρα την προσπάθεια για δύο αστοχίες»

Σαφές μήνυμα συνέχισης της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, παρά τα… φάλτσα, επιχείρησε να εκπέμψει ο Κώστας Σκανδαλίδης, στον απόηχο των εσωκομματικών αντιδράσεων και των σχολίων που προκάλεσαν χειρισμοί γύρω από το εγχείρημα της συμπαράταξης. Ο πρώην υπουργός και επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης κατηγόρησε ευθέως τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχείρησε να εργαλειοποιήσει τις δυσκολίες της διαδικασίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η ΝΔ με τα παπαγαλάκια της προσπάθησε να τινάξει στον αέρα την προσπάθεια για δύο αστοχίες».

Με τη φράση αυτή ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης επιχείρησε να υποβαθμίσει την έκταση των προβλημάτων που καταγράφηκαν και να επαναφέρει τη συζήτηση στον πολιτικό στόχο του ανοίγματος προς ευρύτερες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου. Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι το κόμμα διατηρεί ισχυρή δυναμική, η οποία –όπως είπε– δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, εκτιμώντας ότι το κόμμα μπορεί μέσα στους επόμενους μήνες να αναστρέψει τα σημερινά δεδομένα. «Το ΠΑΣΟΚ έχει δυνητική ψήφο πάνω από 40%» επεσήμανε.

Το κύριο βάρος της παρέμβασής του, πάντως, έπεσε στη διαδικασία της διεύρυνσης. Ο Κώστας Σκανδαλίδης ξεκαθάρισε ότι η συμπαράταξη παραμένει ανοιχτή για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο και να συνδεθούν πολιτικά με την παράταξη, χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως εξασφαλισμένη θέση στα ψηφοδέλτια ή ρόλο στα κομματικά όργανα. Όπως επισήμανε, ειδικά για εν ενεργεία βουλευτές που ενδεχομένως θελήσουν να ενταχθούν στο εγχείρημα, η διαδικασία θα περάσει από την επιτροπή ψηφοδελτίων.

Η αποσαφήνιση αυτή είχε σαφή αποδέκτη τόσο εντός όσο και εκτός Χαριλάου Τρικούπη, καθώς η ηγεσία του κόμματος επιδιώκει να δείξει ότι το άνοιγμα δεν θα γίνει με όρους προσωπικών διευθετήσεων ή προνομιακών συμφωνιών. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης επιχείρησε, παράλληλα, να κλείσει και τη συζήτηση περί εσωκομματικών στρατοπέδων, υπογραμμίζοντας ότι μετά την εκλογή ηγεσίας δεν υφίσταται θεσμικά κατηγορία «υποψηφίων προέδρων», αλλά ενιαία συμμετοχή όλων στα όργανα του κόμματος.

Απορρίπτοντας, δε, τη ρητορική περί «σκορποχωρίου», ο Κώστας Σκανδαλίδης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σαφή στρατηγική αυτονομίας, προγραμματικό λόγο και θεσμική λειτουργία, ενώ εμφανίστηκε αρνητικός στη λογική των διαγραφών. Κατά την εκτίμησή του, οι διαφοροποιήσεις που εκδηλώθηκαν αφορούσαν επιμέρους ζητήματα και δεν αναιρούν τον κεντρικό πολιτικό προσανατολισμό της παράταξης.

Τι είπε για τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου και Δούκα

«Η δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου δε βοήθησε», δήλωσε o Κώστας Σκανδαλίδης, χαρακτηρίζοντας ατυχείς και απαξιωτικές τις δηλώσεις Δούκα. Ο επικεφαλής της επιτροπής της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι δεν ήταν ο κ. Πελεγκρίνης αλλά ο κ. Αρβανιτόπουλος που σκόρπισε τον νόμο Διαμαντοπούλου για τα ΑΕΙ.

Ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι τέτοιου είδους δηλώσεις δίνουν τροφή στη ΝΔ, που θέλει να απαξιώσει τη διαδικασία για τους δικούς τους λόγους. Εξέφρασε την απορία του για τη στάση του Χάρη Δούκα, που, όπως είπε, έχει δίπλα του πολλά στελέχη που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και βοηθούν την προσπάθεια που κάνει στον δήμο της Αθήνας.

Σημείωσε μάλιστα ότι έρχονται σε μια εποχή που το ΠΑΣΟΚ δείχνει σημάδια ανόδου και ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει μια μεγάλη μάχη σε πολλά μέτωπα και ιδιαίτερα σε αυτό των υποκλοπών και αυτό δεν είναι καλό για το κόμμα. Αναφερόμενος στη θέση Δούκα για ψήφισμα μη συνεργασίας με τη ΝΔ, αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δεν νοείται πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ

Ενόψει του συνεδρίου, που θεωρείται κρίσιμο για την επόμενη φάση του κόμματος, ο πρώην υπουργός προέβλεψε ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα ωθήσουν το ΠΑΣΟΚ σε μεγαλύτερη εσωτερική συνοχή, με στόχο την εκλογική του ενίσχυση και τη διαμόρφωση προοδευτικής κυβερνητικής πρότασης με κορμό τη Χαριλάου Τρικούπη. Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε ότι δεν νοείται πολιτική αλλαγή σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία περιέγραψε ως «σύστημα εξουσίας» απέναντι στο οποίο απαιτείται, όπως είπε, «δημοκρατική ανατροπή».