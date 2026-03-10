ΠΑΣΟΚ: Αιχμές Δούκα και Διαμαντοπούλου για «φύρδην μίγδην» διεύρυνση που «μπορεί να οδηγήσει στα αντίθετα αποτελέσματα»

Εσωκομματικές τριβές προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ το νέο κύμα διεύρυνσης, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση 35 νέων προσώπων που εντάσσονται στην Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, ενόψει και του συνεδρίου του κόμματος. Οι παρεμβάσεις του Χάρη Δούκα και της Άννας Διαμαντοπούλου καταγράφουν μια εμφανή αμηχανία στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη για τον τρόπο με τον οποίο προχώρησε η όλη διαδικασία, την ώρα που ηγεσία επιδιώκει να εκπέμψει εικόνα ανοίγματος προς ευρύτερα ακροατήρια.

Τον τόνο της αμφισβήτησης ανέβασε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (10.03.2026) στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε τη διαδικασία της διεύρυνσης «φύρδην μίγδην» και υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες, αρχές και αξίες που να τη διέπουν. Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δίνει την εικόνα ότι «παίρνει στελέχη από το τσουβάλι», ενώ υπογράμμισε ότι απαιτείται ένα καθαρό αξιακό πλαίσιο, ώστε κάθε προσθήκη να υπηρετεί μια πολιτική στόχευση και να μη δημιουργεί νέα εσωτερική φθορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η διεύρυνση που γίνεται δείχνει ότι είναι φύρδην μίγδην. Πρέπει να υπάρχει ένα αξιακό πλαίσιο. Δεν γίνεται άνθρωποι που μάς έβρισαν να γυρνάνε πίσω. Ούτε και να έρχονται περιφερόμενοι. Αυτοί που μας πετάγαν νεράντζια στη συγκυβέρνηση, μπαίνουν στο συνέδριο χωρίς ψήφο», συμπλήρωσε ο Χάρης Δούκας ο οποίος κατόπιν ερωτήθηκε και για τον Αλέξη Τσίπρα και τα όσα είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν περί διαλόγου του ΠΑΣΟΚ με τον πρώην πρωθυπουργό: «Εδώ φτάσαμε στο σημείο να ανακοινώνουμε τον Πελεγρίνη. Εγώ είπα να δούμε με ποιους μπορούμε να συζητήσουμε για την προοδευτική διακυβέρνηση».

«Δεν γίνεται άνθρωποι που μάς έβρισαν να γυρνάνε πίσω»

Ο Χάρης Δούκας στάθηκε ιδιαίτερα στην επιλογή του Θεοδόση Πελεγρίνη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συγκεκριμένη προσθήκη ξεπερνά πολιτικά όρια για ένα κόμμα που επιδιώκει να εμφανιστεί με σαφή ταυτότητα. Στο ίδιο πνεύμα, σημείωσε ότι δεν είναι εύκολο να γίνονται δεκτά, χωρίς σαφή πολιτικά κριτήρια, πρόσωπα τα οποία στο παρελθόν είχαν συγκρουστεί με το ΠΑΣΟΚ ή είχαν κινηθεί σε άλλους πολιτικούς χώρους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν γίνεται άνθρωποι που μάς έβρισαν να γυρνάνε πίσω. Ούτε και να έρχονται περιφερόμενοι. Αυτοί που μας πετάγαν νεράντζια στη συγκυβέρνηση, μπαίνουν στο συνέδριο χωρίς ψήφο», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων. Ερωτηθείς δε για τον Αλέξη Τσίπρα και τα όσα είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν περί διαλόγου του ΠΑΣΟΚ με τον πρώην πρωθυπουργό, είπε: «Εδώ φτάσαμε στο σημείο να ανακοινώνουμε τον Πελεγρίνη. Εγώ είπα να δούμε με ποιους μπορούμε να συζητήσουμε για την προοδευτική διακυβέρνηση».

Διαμαντοπούλου: «Αν τα όρια αγνοηθούν, μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα»

Αιχμές, αν και σε χαμηλότερους τόνους, άφησε και η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου. Σε ανάρτησή της επισήμανε ότι η διεύρυνση αποτελεί μια δύσκολη πολιτική διαδικασία και υπογράμμισε πως όσοι αποχώρησαν ή επιτέθηκαν στο κόμμα σε κρίσιμες στιγμές «συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στη διαφωνία».

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ προειδοποίησε, μάλιστα, ότι εάν αυτά τα όρια αγνοηθούν, τότε η διεύρυνση μπορεί να φέρει «τα αντίθετα αποτελέσματα», στέλνοντας σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματος.

Με… φάλτσα η διεύρυνση

Με προβλήματα ξεκίνησε η προσπάθεια διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, καθώς δύο από τα πρόσωπα που συμπεριλήφθηκαν στην «Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» του κόμματος έσπευσαν να διαψεύσουν δημόσια ότι συμμετέχουν σε αυτήν.

Ανάμεσα στα 35 νέα ονόματα που ανακοινώθηκαν από τη Χαριλάου Τρικούπη για την επιτροπή διεύρυνσης περιλαμβανόταν ο μουσικοσυνθέτης Βαγγέλης Κορακάκης, ο οποίος, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Μιλώντας στο 902.gr, απέδωσε την αναφορά του ονόματός του σε «παρεξήγηση», σημειώνοντας ότι έπειτα από σύντομη συζήτηση με γνωστό του «κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω». Ο ίδιος θέλησε να αποκλείσει κάθε άλλη ερμηνεία, προσθέτοντας πως «είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας».

Ανάλογες αποστάσεις έλαβε και ο συγγραφέας Μιχάλης Πατεντάλης, ο οποίος επίσης εμφανιζόταν στη σύνθεση της επιτροπής. Σε δήλωσή του με τίτλο «Μια νύχτα ξαφνικά», ανέφερε ότι βρέθηκε να περιλαμβάνεται «σε μια λίστα διεύρυνσης και σε μια συντονιστική επιτροπή» χωρίς, όπως σημειώνει, να γνωρίζει «καν τι και πώς συντονίζει». Παράλληλα, σχολίασε με ειρωνικό τόνο και την ιδιότητα που του αποδόθηκε, διευκρινίζοντας ότι είναι πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας και όχι, όπως αναφέρθηκε, των «Ελληνοκυπρίων συγγραφέων Γερμανίας».