Διεύρυνση ΠΑΣΟΚ: Πατεντάλης και Κορακάκης «αδειάζουν» τη Χαριλάου Τρικούπη – Διαψεύδουν τη συμμετοχή τους

«Βρήκα το όνομά μου σε λίστα χωρίς να γνωρίζω τι και πώς συντονίζει», δηλώνει ο συγγραφέας, ενώ ο μουσικοσυνθέτης επισημαίνει ότι η σχέση του με το ΚΚΕ είναι γνωστή
Μιχάλης Πατεντάλης και Βαγγέλης Κορακάκης
Ο συγγραφέας Μιχάλης Πατεντάλης και ο μουσικοσυνθέτης Βαγγέλης Κορακάκης

Με προβλήματα ξεκίνησε η προσπάθεια διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, καθώς δύο από τα πρόσωπα που συμπεριλήφθηκαν στην «Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» του κόμματος έσπευσαν να διαψεύσουν δημόσια ότι συμμετέχουν σε αυτήν.

Ανάμεσα στα 35 νέα ονόματα που ανακοινώθηκαν από τη Χαριλάου Τρικούπη για την επιτροπή διεύρυνσης περιλαμβανόταν ο μουσικοσυνθέτης Βαγγέλης Κορακάκης, ο οποίος, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Μιλώντας στο 902.gr, απέδωσε την αναφορά του ονόματός του σε «παρεξήγηση», σημειώνοντας ότι έπειτα από σύντομη συζήτηση με γνωστό του «κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω». Ο ίδιος θέλησε να αποκλείσει κάθε άλλη ερμηνεία, προσθέτοντας πως «είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας».

Ανάλογες αποστάσεις έλαβε και ο συγγραφέας Μιχάλης Πατεντάλης, ο οποίος επίσης εμφανιζόταν στη σύνθεση της επιτροπής. Σε δήλωσή του με τίτλο «Μια νύχτα ξαφνικά», ανέφερε ότι βρέθηκε να περιλαμβάνεται «σε μια λίστα διεύρυνσης και σε μια συντονιστική επιτροπή» χωρίς, όπως σημειώνει, να γνωρίζει «καν τι και πώς συντονίζει». Παράλληλα, σχολίασε με ειρωνικό τόνο και την ιδιότητα που του αποδόθηκε, διευκρινίζοντας ότι είναι πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας και όχι, όπως αναφέρθηκε, των «Ελληνοκυπρίων συγγραφέων Γερμανίας».

Ο Μιχάλης Πατεντάλης τοποθέτησε, παράλληλα, τη δημόσια παρέμβασή του σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας ότι η ιδεολογική του αφετηρία βρίσκεται στην Αριστερά και στις αξίες της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δίκαιης ανακατανομής του πλούτου. Κατέληξε, μάλιστα, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή του σε συζητήσεις προοδευτικών δυνάμεων δεν τον καθιστά αυτομάτως μέλος κάποιας κομματικής συντονιστικής δομής, κλείνοντας με τη φράση: «Παρεμπιπτόντως: πίνω καφέ και στα Εξάρχεια…».

