Σωκράτης Φάμελλος: «Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του, Λένας»

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος σπεύδει να συλλυπηθεί τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος θρηνεί τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του Λένας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, σε ανάρτησή του, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του. Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά πέθανε σήμερα Πέμπτη (07.08.2025) σε ηλικία 34 ετών μετά από επιληπτική κρίση που υπέστη.

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.

Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του», έγραψε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Η Λένα Σαμαρά νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε νωρίτερα απόψε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.