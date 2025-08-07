Πολιτική

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, σε ηλικία 34 ετών

Η Λένα Σαμαρά, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη 7 Αυγούστου
Ο Αντώνης Σαμαράς και η κόρη του Λένα Σαμαρά στην πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία»
Φωτογραφία αρχείου NDP

Πέθανε η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών.

Την τελευταία της πνοή άφησε σήμερα (07.08.2025) η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα Σαμαρά, η οποία νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, από όπου είχε μεταφερθεί από το Σισμανόγλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 34χρονη Λένα Σαμαρά, υπέστη επιληπτική κρίση και άμεσα έγινε προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα. Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού  δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας αλλά φέρεται να νοσηλεύτηκε μετά από επιληπτική κρίση.

Η Λένα Σαμαρά, είχε τελειώσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, ως Πολιτικός Μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Σαμαρά, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολέγιο Αθηνών.

Η αδυναμία της ήταν το τένις, αφού το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-Heart Partnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπαικών Αγώνων του 2008.

Οι άνθρωποι που την γνώριζαν έκαναν λόγο για ένα ευγενικό, συνεσταλμένο, χαμηλών τόνων και γλυκό κορίτσι που κερδίζει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, ήταν τρισέγγονη της συγγραφέα, Πηνελόπης Δέλτα.

Mια από τις πολύ σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της ήταν τον Αύγουστο του 2009 όταν συνόδευσε τους γονείς τους στην παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο.

Επίδαυρος-"Όρνιθες" ΚΘΒΕ. Γεωργία Σαμαρά με την κόρη της, Λένα
/ NDPPHOTO
Επίδαυρος-"Όρνιθες" ΚΘΒΕ. Γεωργία & Αντώνης Σαμαράς με την κόρη τους, Λένα-Βαγγέλης Μεϊμαράκης με τη σύζυγό του, Ιωάννα Κολοκοτά
/ NDPPHOTO
Επίδαυρος-"Όρνιθες" ΚΘΒΕ. Γιώργος Λούκος-Γεωργία Σαμαρά-Λένα Σαμαρά-Αντώνης Σαμαράς-Σωτήρης Χατζάκης-Γιώργος Αρμένης
/ NDPPHOTO

Ο Αντώνης Σαμαράς και η κόρη του Λένα είχαν εμφανιστεί για τελευταία φορά δημόσια μαζί το 2019, στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία».

Ο Αντώνης Σαμαράς και η κόρη του Λένα Σαμαρά στην πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία»
Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά είχε έναν αδερφό τον Κώστα, ο οποίος γεννήθηκε το 1998 και είναι 27 ετών.

59
