Κυριάκος Μητσοτάκης για κόρη Αντώνη Σαμαρά: «Η ξαφνική απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους»

«Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας» γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του
Αντώνης Σαμαράς και Κυριάκος Μητσοτάκης
Αντώνης Σαμαράς και Κυριάκος Μητσοτάκης / Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI

Θρήνος για τον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του, μετά την είδηση θανάτου της κόρης του Λένας Σαμαρά, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα (07.08.2025) σε ηλικία 34 ετών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, με αφορμή τον θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους.

Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…», έγραψε στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Λένα Σαμαρά νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μετά από επιληπτική κρίση που υπέστη.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 34χρονη δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Πέμπτης.

