Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά από δημοσιεύματα για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Με μια οργισμένη ανακοίνωση ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης απαντά σε δημοσίευμα κυπριακού ΜΜΕ το οποίο όπως αναφέρει εμπλέκει μέλος της οικογένειάς του στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

«Είναι εξόφθαλμο ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα και όσους προσπαθούν να απεκδυθούν προληπτικά τις όποιες ευθύνες αναδείξει η διεξαγόμενη δικαστική έρευνα», αναφέρει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όλη η δήλωση: «Κυπριακό μέσο ενημέρωσης κυκλοφόρησε ψευδές και παραπειστικό δημοσίευμα που αφορά υποτιθέμενη εμπλοκή μέλους της οικογένειάς μου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το δημοσίευμα αναπαράγεται από γνωστών αντιλήψεων και πρακτικών μέσα στην Ελλάδα», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών.

Και συνεχίζει: «Σταχυολογώ τα δεδομένα για την αποκατάσταση της αλήθειας.

1. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν έχει οποιαδήποτε συμμετοχή σε εταιρεία συνδεόμενη με το έργο.

2. Το δημοσίευμα αναφέρεται σε εταιρεία, η οποία ουδεμία σχέση έχει με το έργο ήδη από το 2023, οπότε το έργο ανελήφθη από τον ΑΔΜΗΕ.

3. Καμία απολύτως δικαστική έρευνα δεν διεξάγεται για θέματα, τα οποία ψευδώς υπαινίσσεται το δημοσίευμα.

Τόσο ο τίτλος του δημοσιεύματος, όσο και το περιεχόμενό του συντάχθηκαν με προφανή συκοφαντικό σκοπό. Χωρίς να αποδίδεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατηγορία, προβάλλεται ένα χάος άσχετων μεταξύ τους πραγμάτων για τη δημιουργία εντυπώσεων περί «διαπλεκόμενων», χωρίς όμως να προβάλλεται έστω ένα στοιχείο που να δικαιολογεί τον κατευθυνόμενο τίτλο. Ούτε βεβαίως ο χρόνος της δημοσίευσης είναι τυχαίος, λόγω των τελευταίων γεγονότων που προέκυψαν, μολονότι στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά σε θέματα που ανατρέχουν χρόνια πίσω.

Είναι εξόφθαλμο ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα και όσους προσπαθούν να απεκδυθούν προληπτικά τις όποιες ευθύνες αναδείξει η διεξαγόμενη δικαστική έρευνα.

Αμέσως θα κατατεθούν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα κατά παντός υπευθύνου για τα υποβολιμαία δημοσιεύματα. Θα δώσουν τις απαντήσεις εκεί που τους αρμόζει, στη δικαιοσύνη».