Στη γραμμή Αρβανίτη ο Φάμελλος, μίλησε για «πειραγμένες εκλογές» το 2023

Στη γραμμή που είχε χαράξει ο ευρωβουλευτής, Κώστας Αρβανίτης, κινήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22.04.2026) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, αφήνοντας σαφείς αιχμές περί «πειραγμένων εκλογών» το 2023 και συνδέοντας ευθέως την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με οργανωμένο σχέδιο για την αποκόμιση εκλογικών ωφελημάτων.

Από το βήμα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να δώσει πολιτικό βάθος στις αναφορές που έχουν προηγηθεί από στελέχη του κόμματός του, επικαλούμενος τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Τι έχει πει η δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέως; Έχει πει ότι υπήρξε σχέδιο οργανωμένο που συνδεόταν και με πολιτικά πρόσωπα για εκλογικά οφέλη; Το έχει πει», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος, υιοθετώντας πλήρως το αφήγημα που διατυπώθηκε από τον ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

Αιχμές Φάμελλου για χειραγώγηση της κοινωνίας

Ο Σωκράτης Φάμελλος περιέγραψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως «υπόδειγμα της γραμμής του Μαξίμου, της γραμμής Μητσοτάκη», υποστηρίζοντας ότι η ίδια λογική αδιαφάνειας ενδέχεται να διατρέχει και άλλους δημόσιους οργανισμούς. Κατά την αποτίμησή του, πρόκειται για πρακτικές που λειτουργούν «εις βάρος του δημόσιου χρήματος με σκοπό να υπάρχουν εκλογικά οφέλη».

Στο ίδιο πλαίσιο, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, διατυπώνοντας ευθέως τον υπαινιγμό ότι η Νέα Δημοκρατία επιχείρησε, ειδικά στην Κρήτη, να επηρεάσει τη λαϊκή βούληση. «Είναι περίεργο ότι έχουμε πει ότι η ΝΔ επιχειρεί και επιχείρησε εν προκειμένω στην Κρήτη να αλλοιώσει, να τροποποιήσει, να χειραγωγήσει την κοινωνική συνείδηση;», διερωτήθηκε, δίνοντας στον δημόσιο λόγο του σαφές αντιπολιτευτικό και συγκρουσιακό στίγμα.

Παράλληλα, σημείωσε πως «δεν μπορεί να είμαστε διαρκώς στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας», επιχειρώντας να εντάξει την υπόθεση σε μια συνολικότερη κριτική περί θεσμικής φθοράς και καθεστωτικής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Μήνυμα στην Κεντροαριστερά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στην επίθεση κατά της κυβέρνησης. Επέλεξε να απευθύνει ταυτόχρονα μήνυμα προς τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς, ασκώντας πίεση στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά για τη στάση τους απέναντι στο ενδεχόμενο συγκλίσεων. Χαρακτήρισε «σοβαρό λάθος» τον κατακερματισμό και την πολυδιάσπαση των προοδευτικών δυνάμεων, λέγοντας ότι με αυτή τη στάση «παίζουν το παιχνίδι της ΝΔ».

Με μία φράση που αποτύπωσε και τον βασικό πολιτικό στόχο της Κουμουνδούρου, υποστήριξε ότι «δεν ψάχνουμε για τον καλύτερο δεύτερο, ψάχνουμε για το πώς θα φύγει αυτό το καθεστώς», επιχειρώντας να αναδείξει την ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου αντιδεξιού μετώπου.

Με το βλέμμα στον Αλέξη Τσίπρα

Η τοποθέτησή του, ωστόσο, είχε και σαφές εσωτερικό ακροατήριο. Οι αναφορές του στις εξελίξεις γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, στον απόηχο της χθεσινής παρουσίας του πρώην πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τον Γιάννη Μπουτάρη, αλλά και στην πρόθεση παραίτησης του βουλευτή Εύβοιας, Συμεών Κεδίκογλου, λειτούργησαν ως έμμεσο σήμα προς την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επέμεινε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία και ενιαία γραμμή υπέρ της «σύγκλισης και της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων», παραπέμποντας τόσο στις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος όσο και στη στάση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. «Εμείς θέλουμε να υπάρχει σύγκλιση, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει σύγκλιση», ανέφερε, θέλοντας να δείξει ότι δεν υπάρχει διπλή ανάγνωση ή εναλλακτικό κέντρο στρατηγικής.

Στο ίδιο μήκος κύματος, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι οι βουλευτές είναι «δεσμευμένοι στις συλλογικές αποφάσεις», φράση που εκλήφθηκε ως αιχμή με αποδέκτες όσους εκπέμπουν διαφορετικά μηνύματα ή καλλιεργούν εικόνα εσωστρέφειας.

«Δεν υπάρχει κανένα σενάριο»

Επιχειρώντας να βάλει τέλος στα σενάρια εσωκομματικής αναταραχής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει κανένα σενάριο», επιμένοντας πως οι συζητήσεις περί εσωστρέφειας ανήκουν στο παρελθόν. Την ίδια ώρα, πάντως, φρόντισε να μεταφέρει και το βάρος της ευθύνης στο σύνολο του προοδευτικού χώρου, προειδοποιώντας ότι η ιστορική χρέωση θα αφορά το αν τελικά θα δοθεί στους προοδευτικούς πολίτες μια πειστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας. «Εμείς θα συνεχίσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν», ήταν το τελικό του μήνυμα για τη συγκρότηση ενός «ενωτικού προοδευτικού πόλου».