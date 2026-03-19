Στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα Μητσοτάκης και Πιερρακάκης με «βαριά ατζέντα»: Τα Στενά του Ορμούζ, τα μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας και οι θέσεις της Αθήνας

Ώρα αποφάσεων για τους Ευρωπαίους ηγέτες οι οποίοι προσέρχονται σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής, με τα θέματα που κυριαρχούν στην ατζέντα να είναι η ευρωπαϊκή απάντηση για να αντιμετωπίσουν τα κράτη – μέλη τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στο Ιράν αλλά και η στάση της ΕΕ απέναντι στις εμπόλεμες συρράξεις στη Μέση Ανατολή και στον ίδιο τον πόλεμο που κήρυξαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και στο αίτημα Τραμπ να προσφέρουν βοήθεια οι σύμμαχοι στη χώρα του για την προστασία των Στενών του Ορμούζ.

Εν μέσω μιας νέας, μεγάλης γεωπολιτικής ρευστότητας, από την επέκταση των συρράξεων στη Μέση Ανατολή, με τη διάρκεια της κρίσης να είναι αβέβαιη, ο πρωθυπουργός θέτει σήμερα στην Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη θέση της κυβέρνησης ότι η Ευρώπη πρέπει να στηριχτεί στα διδάγματα από την ενεργειακή κρίση του 2022, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το αίτημα του Κ. Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει – όπως έκανε και στη συζήτηση που είχε την Τρίτη με το Bloomberg στην Αθήνα – ότι πυξίδα σε όλες τις αποφάσεις θα πρέπει να είναι η αγοραστική δύναμη των πολιτών, «η οποία είναι η άλλη όψη της ανταγωνιστικότητας».

«Εφόσον χρειαστεί, η ΕΕ πρέπει να έχει έτοιμο ένα σχέδιο που θα προσφέρει προσωρινή και στοχευμένη στήριξη σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά» είναι η θέση του πρωθυπουργού.

Το «παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κ. Μητσοτάκης θα θέσει και θέμα μείωσης των ειδικών φόρων στα καύσιμα και αλλού, για να μπορέσει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε παρεμβάσεις.

«Θα εξετάζαμε μειώσεις ειδικών φόρων μόνο αν αυτό αποτελούσε ευρωπαϊκή απόφαση. Αν όμως εξαρτάται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, τότε θα προτιμούσαμε πάντα στοχευμένα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης» είχε διαμηνύσει ο πρωθυπουργός, πριν μεταβεί στις Βρυξέλλες.

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση δεν εμφανίζεται αρνητική στο αίτημα που διατυπώνεται όχι μόνο από κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από τους πολίτες, για μείωση κυρίως του ΕΦΚ στα καύσιμα, που είναι και μία από τις βασικές πηγές εσόδων του κράτους. Ωστόσο, απαντά ότι προϋπόθεση για να μπορέσει να συμβεί αυτό, είναι να «ανάψει το πράσινο φως» η Ευρώπη, επιτρέποντας χαλάρωση των αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων.

Δηλαδή ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι να εξασφαλίσει ότι εφόσον υπάρξει μία μεγάλη απώλεια στα προϋπολογισμένα έσοδα από τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, να μη χρειαστεί, για να ισοσκελιστεί η «χασούρα», να μειωθούν αντίστοιχα και οι δαπάνες του κράτους.

«Μονομερής μείωση του ΕΦΚ σημαίνει επιβολή νέου φόρου»

«Για να μπορέσουμε να το κάνουμε μόνοι μας, μονομερώς, πρέπει για να μην υπάρχει ζήτημα με τις οροφές δαπανών, να πάρουμε κάποιον άλλον φόρο» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (Σκάι).

«Η Ευρώπη μπορεί να πάρει μια απόφαση – εγώ δεν λέω ότι θα την πάρει – να υπάρχει μια ρήτρα διαφυγής, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη, όσο διαρκεί αυτή η κρίση, να πάρουν κάποιες αποφάσεις, ενδεχομένως και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εάν δεν πάρει τέτοια απόφαση η Ευρώπη, όσοι προτείνουν κάτι τέτοιο, ουσιαστικά πρέπει να απαντήσουν από πού θα χρηματοδοτηθεί το μέτρο αυτό, εκτός αν θέλουν η χώρα μας να μπει σε κατηγορία χωρών που δεν σέβονται τις οροφές δαπανών και μπαίνουν σε διαδικασία επιτήρησης» πρόσθεσε, εξηγώντας την ελληνική θέση.

Το μήνυμα Πιερρακάκη

Αν στην Ευρώπη υπερισχύσουν οι φωνές που αντιτίθενται στην άμεση λήψη μέτρων, τότε η ελληνική κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να πάρει κάποια από τα στοχευμένα μέτρα που περιλαμβάνονταν στην εργαλειοθήκη του 2022 δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη του στον Νίκο Ευαγγελάτο και το Live News. Μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο οποίος επίσης θα δώσει το παρόν στη σημερινή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έφερε ως παράδειγμα το μέτρο του fuel pass για τους πιο ευάλωτους.

Η θέση Μητσοτάκη για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει ότι η αμυντική στήριξη που παρείχε η Ελλάδα – και στη συνέχεια άλλα κράτη μέλη – στην Κυπριακή Δημοκρατία, ήταν η επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην πράξη, και μάλιστα χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το άρθρο 42.7 (ΣΕΕ), κάτι που «δημιουργεί ένα προηγούμενο και υπογραμμίζει με τον πιο εμφατικό τρόπο την γεωπολιτική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου», αναμένεται να σημειώσει ο Κ. Μητσοτάκης.

Το «δίδαγμα» της Κύπρου

Πηγές της κυβέρνησης υπογραμμίζουν ότι οι σημερινές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή «δικαιώνουν τον πρωθυπουργό που επέμεινε στις τοποθετήσεις του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι η αμυντική στρατηγική της ΕΕ (και ο χάρτης αμυντικής ετοιμότητας της ΕΕ) πρέπει να έχει προσέγγιση 360 μοιρών». «Δηλαδή η Ευρώπη να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις απειλές όχι μόνο στα ανατολικά, αλλά και στα νότια σύνορα της ΕΕ» τονίζουν οι ίδιες πηγές, σημειώνοντας ότι «η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως απέδειξε το παράδειγμα της Κύπρου, κράτους μέλους της Ε.Ε. που αντιμετωπίζει απειλές ασφαλείας».

«Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε πιθανή επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ»

Η θέση της Ελλάδας είναι ότι στόχος της ΕΕ πρέπει να είναι η επίτευξη διπλωματικής λύσης με το Ιράν που θα αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές – με βασική αυτήν του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύει εμφατικά ότι «όπως κατέστησε ήδη σαφές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στις πολεμικές επιχειρήσεις και δεν προτίθεται να εμπλακεί σε πιθανή επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ».

Παράλληλα, θυμίζει, με αφορμή την συζήτηση περί ενδεχόμενης επέκτασης της εντολής της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», ότι στην ευρωπαϊκή επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα κατέληξαν να συμβάλουν με δυνάμεις μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία, «κάτι που δεν πρέπει να θέτει ψηλά τον πήχυ των προσδοκιών».