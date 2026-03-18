Πιερρακάκης για εξωδικαστικό: Έρχεται νομοθετική παρέμβαση για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Την πρόθεση να μετατραπεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός σε πιο ουσιαστικό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας ανέδειξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, περιγράφοντας μια αλλαγή με σαφή κοινωνική στόχευση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κατά την διάρκεια συνέντευξης του στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο.

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σήμερα η πρώτη κατοικία δεν διαχωρίζεται από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να προκύπτει μικρότερο «κούρεμα» και μεγαλύτερη δόση. Ο στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι να μπορεί ο πολίτης να εντάσσεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό με διαφορετική μεταχείριση για την πρώτη κατοικία του, διαχωρίζοντάς την από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να οδηγηθούν σε πλειστηριασμό.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός σημείωσε ότι ήδη έχουν διευρυνθεί τα όρια για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό στο διπλάσιο, ενώ, όπως είπε, καταγράφονται περίπου 2.000 νέες υπαγωγές τον μήνα. Κατά την αποτίμησή του, πρόκειται για έναν μηχανισμό που αρχίζει να δίνει λύσεις σε οικογένειες οι οποίες αναζητούν διέξοδο από το βάρος του ιδιωτικού χρέους. Σύνδεσε, μάλιστα, αυτή την προσπάθεια με τη συνολικότερη ανάγκη να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο στήριξης για τα νοικοκυριά, παραπέμποντας και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Πέρα από το μέτωπο του ιδιωτικού χρέους, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επιχείρησε να δώσει και ένα ευρύτερο μήνυμα για τη διαχείριση της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι για φαινόμενα αισχροκέρδειας, ενώ υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει, όπως είπε, στη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της μεταπολίτευσης. Στην ίδια γραμμή ενέταξε τις παρεμβάσεις ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, αναφέροντας τα μέτρα για γονείς, πολύτεκνους, νέους, συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και την παρέμβαση επιστροφής ενός ενοικίου κάθε έτος.

Σημαντικό μέρος της τοποθέτησής του αφιερώθηκε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον υπουργό να ξεκαθαρίζει ότι η ένταση και η διάρκεια της κρίσης θα είναι εκείνες που θα κρίνουν το εύρος της αντίδρασης. Όπως είπε, η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν βρίσκονται πλέον στην ίδια θέση με το παρελθόν, καθώς έχουν αποκτήσει εμπειρία και εργαλεία διαχείρισης κρίσεων τα τελευταία χρόνια. Παρέπεμψε ειδικά στην εργαλειοθήκη του 2022, αλλά και στη δυνατότητα αξιοποίησης του δημοσιονομικού χώρου ώστε να υπάρξουν παρεμβάσεις και να μη μείνει κανείς μόνος απέναντι στις συνέπειες μιας νέας ενεργειακής ή πληθωριστικής αναταραχής.

Ο ίδιος συνέδεσε το βάθος των παρεμβάσεων με τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η διάρκεια ενός ενδεχόμενου κλεισίματος θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα. Μάλιστα, σημείωσε ότι ακόμη και αν η κρίση λήξει σχετικά σύντομα, μπορεί να απαιτηθούν έως και δύο μήνες για να επανέλθει η ομαλότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι η συζήτηση για μέτρα όπως ο ΕΦΚ στα καύσιμα θα μπορούσε να ανοίξει μόνο μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ευελιξίας, αφήνοντας ανοιχτό ένα παράθυρο και προς αυτή τη κατεύθυνση. Για μια σύντομη κρίση, όπως είπε, η απάντηση θα μπορούσε να είναι κυρίως εθνική, όπως για παράδειγμα με την επαναφορά του μέτρου του fuel pass, το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι. Για μια βαθύτερη και πιο επίμονη κρίση, όμως, θα απαιτηθούν ευρωπαϊκές αποφάσεις και ευρύτερες παρεμβάσεις.

Στην έναρξη της τοποθέτησής του ο υπουργός αναφέρθηκε και στην πρώτη του παρουσία στο Eurogroup, κάνοντας λόγο για μεγάλη συγκίνηση όταν χτύπησε για πρώτη φορά το καμπανάκι της συνεδρίασης. Όπως είπε, η στιγμή αυτή είχε χαρακτήρα αναγνώρισης και συμβολισμού για τη χώρα, αλλά και ευθύνης που προσωποποιείται σε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα ύστερα από την προσπάθεια των προηγούμενων ετών. Στο ίδιο πνεύμα πρόσθεσε ότι πολλά πράγματα έχουν καθυστερήσει να γίνουν και ότι έχει έρθει η ώρα να ληφθούν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.