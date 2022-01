Στην Ουκρανία ταξίδεψε εκτάκτως ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο οποίος είχε επαφές με ομογενείς και τοπικούς αξιωματούχους.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Δένδιας βρέθηκε στο 8ο Σχολείο Ειδικής Εκμάθησης της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Σαρτανά και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τους εκπαιδευτικούς, τον πρόεδρο της στρατιωτικο-πολιτικής διοίκησης Σαρτανά και μέλη της ελληνικής κοινότητας των χωριών Σαρτανά και Τσερμαλίκ.

Κατά την έναρξη της επίσκεψής του στην Ουκρανία, ο κ. Δένδιας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων ομογενών του Σαρτανά.

