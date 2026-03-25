Στο υπουργικό συμβούλιο της Πέμπτης η αύξηση του κατώτατου μισθού

Με κεντρικό θέμα την εισήγηση για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού συνεδριάζει την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, στις 11.00, το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Η σχετική συζήτηση αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης, καθώς ο πρωθυπουργός είχε ήδη προαναγγείλει ότι η νέα αύξηση θα αποφασιστεί στα τέλη Μαρτίου.

Εκτός από το θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού, στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου περιλαμβάνεται ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς εξελίξεις, σε μια συγκυρία αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας. Θα συζητηθεί επίσης η εισήγηση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση για τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης και βεβαίωσης οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Παράλληλα, στο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιαστούν το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η ρύθμιση του υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και νομοθετικές πρωτοβουλίες των υπουργείων Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις συμβάσεις πίστωσης με καταναλωτές, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εξ αποστάσεως και τη μείωση του κόστους ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Gigabit. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται, τέλος, και παρουσίαση ερανιστικού νομοσχεδίου από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.