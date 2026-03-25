Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Στο υπουργικό συμβούλιο της Πέμπτης η αύξηση του κατώτατου μισθού

Στη συνεδρίαση υπό τον πρωθυπουργό θα τεθούν ακόμη οι διεθνείς εξελίξεις, το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και σειρά νομοσχεδίων
Στιγμιότυπο από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Με κεντρικό θέμα την εισήγηση για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού συνεδριάζει την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, στις 11.00, το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Η σχετική συζήτηση αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης, καθώς ο πρωθυπουργός είχε ήδη προαναγγείλει ότι η νέα αύξηση θα αποφασιστεί στα τέλη Μαρτίου.

Εκτός από το θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού, στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου περιλαμβάνεται ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς εξελίξεις, σε μια συγκυρία αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας. Θα συζητηθεί επίσης η εισήγηση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση για τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης και βεβαίωσης οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Παράλληλα, στο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιαστούν το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η ρύθμιση του υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και νομοθετικές πρωτοβουλίες των υπουργείων Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις συμβάσεις πίστωσης με καταναλωτές, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εξ αποστάσεως και τη μείωση του κόστους ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Gigabit. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται, τέλος, και παρουσίαση ερανιστικού νομοσχεδίου από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
539
60
48
45
44
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Καρυστιανού για 25η Μαρτίου: Ως νέος Κολοκοτρώνης να φέρουμε την ελευθερία και τη δικαιοσύνη στην πατρίδα μας
Με ανάρτησή της στα social media συνέδεσε το μήνυμα της εθνικής επετείου με την αντίσταση στη λήθη και την αδικία, απευθύνοντας ιδιαίτερο κάλεσμα στη νέα γενιά
Μαρία Καρυστιανού 12
25η Μαρτίου: Μηνύματα ενότητας, άμυνας και ιστορικής συνέχειας από την πολιτική ηγεσία
Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό έως τους πολιτικούς αρχηγούς, η επέτειος της εθνικής παλιγγενεσίας συνδέθηκε με την ανάγκη εθνικής συνοχής, ισχυρής αποτρεπτικής ισχύος και προσήλωσης στις αξίες της δημοκρατίας
Παρέλαση 25η Μαρτίου, πολιτική ηγεσία
Νίκος Ανδρουλάκης για 25η Μαρτίου: Χρέος μας να διατηρήσουμε τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε το μήνυμα της Επανάστασης του 1821 με την ανάγκη για εθνική αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρούς θεσμούς και ποιοτική δημοκρατία
Νίκος Ανδρουλάκης
Κωνσταντίνος Τασούλας για 25η Μαρτίου: Μονιασμένοι και με ευθύνη ας τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την Επανάσταση γενέθλια επέτειο του νεοελληνικού κράτους, τονίζοντας τη διαχρονική της σημασία και τη σύνδεσή της με την ολοκλήρωση της εδαφικής απελευθέρωσης της χώρας
Κωνσταντίνος Τασούλας
Newsit logo
Newsit logo