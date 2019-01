Τερέζα Μέι: Ιστορική μέρα για την Ελλάδα και όλα τα Βαλκάνια!

Η κ. Μέι χαρακτηρίζει ιστορική στιγμή για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή την εξέλιξη στην ελληνική Βουλή, την οποία η βρετανίδα πρωθυπουργός συνεχάρη.

Αναλυτικά, στο συγχαρητήριο μήνυμά της για την υπερψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών η Τερέζα Μέι έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter:

Historic moment for Greece and the wider region with positive vote for Prespes Agreement. Congratulations to Greece’s parliament and government @atsipras.

