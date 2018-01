Θεσσαλονίκη: Όλα όσα έγιναν στο Μουσείο Ολοκαυτώματος – Η γυναίκα που συγκίνησε τον Τσίπρα

Η κα. Ζάνα Σαντικάριο-Σαατσόγλου, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, μπροστά από το σημείο που τα βαγόνια την μετέφεραν στο στρατόπεδο του Άουσβιτς, μας τίμησε σήμερα με την παρουσία της. #Ποτέ_Ξανά #Θεσσαλονίκη #Ολοκαύτωμα, #Μουσείο_Ολοκαυτώματος, #neveragain #holocaust

