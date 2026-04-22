Το ΠΑΣΟΚ υπερψηφίζει την άρση ασυλίας: Στο μικροσκόπιο η στάση των «γαλάζιων» βουλευτών

Όλα τα φώτα πέφτουν σήμερα (22.04.2026) στη Βουλή και την ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στη δικογραφία που έχει φτάσει για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όσον αφορά στη στάση του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Οι βουλευτές του κόμματος και στην αίθουσα θα μείνουν και θα υπερψηφίσουν, εκτιμώντας ότι αυτή ακριβώς είναι η ερμηνεία του άρθρου περί άρσης ασυλίας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στη Δικαιοσύνη να συνεχίσει την έρευνά της. Την ίδια ώρα, στο ΠΑΣΟΚ παρακολουθούν στενά τι συμβαίνει στο εσωτερικό της ΝΔ γύρω από το θέμα, για αυτό και σήμερα εστιάζουν στην στάση που θα κρατήσουν οι ‘γαλάζιοι’ βουλευτές στην ψηφοφορία. Αν δηλαδή θα είναι ενιαία η στάση τους, ή όχι και ποια θα είναι αυτή.

Ο όποιος σχολιασμός, θα ακολουθήσει, με καθέναν ωστόσο να μπορεί με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα να εικάσει ποια στάση θα κρατήσει η Χαριλάου Τρικούπη σε περίπτωση …διαρροών στη ‘γαλάζια’ ΚΟ. Όσο για το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε τη σημερινή μέρα, για να ανακοινώσει μέτρα, στο ΠΑΣΟΚ δεν το σχολιάζουν, παρά μόνον με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη την ίδια ώρα στο ΟΡΕΝ για μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Ήδη από χθες, στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ‘εκνευρίστηκε’, επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε στη Βουλή ότι θα διερευνηθούν όλα τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης της ΝΔ και δε θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι, καθώς ο έλεγχος θα γίνει σύμβαση – σύμβαση, ευρώ – ευρώ. Του επέστρεψαν μάλιστα τους χαρακτηρισμούς περί ‘φαρισαίου υποκριτή’ προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και του απέδωσαν συμπεριφορά σύμφυτη με την αλαζονεία, τη θρασύτητα και τον καθεστωτισμό της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μία κυβέρνηση, που εκτιμούν ότι απέτυχε, μεταξύ άλλων και στη στήριξη των κτηνοτρόφων της Λέσβου, κατεύθυνση στην οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε χθες δέσμη πέντε παρεμβάσεων :

– Την οικονομική στήριξη των παραγωγών με πλήρεις και άμεσες αποζημιώσεις για τις θανατώσεις των ζώων

– Την ενίσχυση της βιοασφάλειας με τη δημιουργία ενιαίου επιχειρησιακού κέντρου στο νησί, που θα ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων

– Την ελεγχόμενη επανεκκίνηση της διακίνησης τυροκομικών προϊόντων υπό αυστηρούς όρους ιχνηλασιμότητας και ελέγχου, ώστε να διατηρηθεί η οικονομική δραστηριότητα χωρίς να αυξηθεί ο κίνδυνος διασποράς

– Την εξέταση εφαρμογής στοχευμένων εμβολιασμών σε ζώνες επιτήρησης, λόγω δυσκολίας έγκαιρης ανίχνευσης της νόσου και

– Την οργανωμένη ανασύσταση της παραγωγής με προγράμματα αναπλήρωσης ζωικού κεφαλαίου, προστασία της τοπικής φυλής προβάτου Λέσβου και στήριξη της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τα …μηνύματα Δούκα σε πάνελ με τον Αλέξη Τσίπρα

Είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μπει για τα καλά σε …προεκλογική τροχιά, με τη ΝΔ να αποτελεί τον βασικό, αν όχι τον μόνο της πολιτικό αντίπαλο. Σε αυτό το πλαίσιο, επιθυμεί να διατηρήσει αν μη τι άλλο τη νηνεμία στο εσωτερικό του. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η συμμετοχή του Χάρη Δούκα στο ίδιο πάνελ με τον Αλέξη Τσίπρα, για την παρουσίαση βιβλίου για τον αείμνηστο Γιάννη Μπουτάρη, δεν σχολιάστηκε καν. Ούτε και όσα είπε εκείνος, όταν μιλώντας για τον εκλιπόντα πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης, σημείωσε ότι «πορεύτηκε στον δημόσιο βίο του όχι με περιχαρακώσεις και αποκλεισμούς, αλλά ενώνοντας δυνάμεις» και πως «έτσι κατάφερε να ενώσει γύρω του δυνάμεις από το φιλελεύθερο κέντρο μέχρι τη ριζοσπαστική Αριστερά».

Άλλωστε, «μιλούσε για τον Γιάννη Μπουτάρη», όπως χαρακτηριστικά έλεγαν οι…. παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη. Και ας συμπλήρωσε ο δήμαρχος Αθηναίων ότι «έχουμε πολλά να μάθουμε από τον κυρ Γιάννη, κρίσιμα για τους δρόμους που θα χαράξουμε αυτή την κομβική στιγμή για την χώρα». Και πως βασικός λόγος που η Δημοκρατία είναι σε κρίση, είναι ότι η Σοσιαλδημοκρατία είναι σε πολιτική κρίση, ή πως «το βασικό της πρόβλημα είναι η αδυναμία των κομμάτων της να προσφέρουν ένα σαφές και τολμηρό πολιτικό όραμα» και πως «αντί να απευθύνονται στους ψηφοφόρους με μία σαφή πρόταση αλλαγής, καταλήγουν να διαχειρίζονται ισορροπίες»…