Πολιτική

Βασίλης Κικίλιας για τη δίκη για τα Τέμπη: Η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις

Πρόβλημα αναφορικά με την αίθουσα στην οποία χθες ξεκίνησε η δίκη για τα Τέμπη, εντοπίζει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής και βουλευτής της ΝΔ
Ο Βασίλης Κικίλιας
Ο Βασίλης Κικίλιας / ΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Την ώρα που οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ζητούν την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη μετά τη χθεσινή (23.03.2026)  έναρξη της πολύκροτης δίκης, ο Βασίλης Κικίλιας έριξε το «καρφί» του για το πρόβλημα με την αίθουσα.

Ο Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης (24.03.2026) σημείωσε ότι «από που είδαμε χθες προφανώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις» και πως θα πρέπει οι υπεύθυνοι να λύσουν το πρόβλημα. Κάτι που μπορεί να ερμηνευτεί και ως μπηχτή για τον πολιτικά υπεύθυνο για το συγκεκριμένο ζήτημα υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας  δήλωσε ότι «υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θέλουμε να γίνει η δίκη των Τεμπών; Εγώ προσωπικά θέλω να γίνει η δίκη των Τεμπών και αυτό έχει ακουστεί από όλα τα χείλη κυβερνητικών στελεχών».

«Είναι εντάξει η αίθουσα; Πληροί τις προϋποθέσεις; Από που είδαμε χθες προφανώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, δεν ξέρω ποιος τη σχεδίασε, ποιος υπολόγισε πόσοι θα είναι οι συνήγοροι, πόσοι θα είναι οι πραγματογνώμονες πόσοι θα είναι οι συγγενείς κλπ. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Θα πρέπει να βρούμε τώρα έναν τρόπο. Να βρουν έναν τρόπο οι υπεύθυνοι να λύσουν αυτό το πρόβλημα», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η διαδικασία ξεκίνησε με την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων, ωστόσο διακόπηκε γρήγορα εξαιτίας των έντονων αντιδράσεων από συγγενείς θυμάτων και παρευρισκόμενους, που διαμαρτύρονταν για την αίθουσα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo