Βασίλης Κικίλιας για τη δίκη για τα Τέμπη: Η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις

Την ώρα που οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ζητούν την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη μετά τη χθεσινή (23.03.2026) έναρξη της πολύκροτης δίκης, ο Βασίλης Κικίλιας έριξε το «καρφί» του για το πρόβλημα με την αίθουσα.

Ο Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης (24.03.2026) σημείωσε ότι «από που είδαμε χθες προφανώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις» και πως θα πρέπει οι υπεύθυνοι να λύσουν το πρόβλημα. Κάτι που μπορεί να ερμηνευτεί και ως μπηχτή για τον πολιτικά υπεύθυνο για το συγκεκριμένο ζήτημα υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας δήλωσε ότι «υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θέλουμε να γίνει η δίκη των Τεμπών; Εγώ προσωπικά θέλω να γίνει η δίκη των Τεμπών και αυτό έχει ακουστεί από όλα τα χείλη κυβερνητικών στελεχών».

«Είναι εντάξει η αίθουσα; Πληροί τις προϋποθέσεις; Από που είδαμε χθες προφανώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, δεν ξέρω ποιος τη σχεδίασε, ποιος υπολόγισε πόσοι θα είναι οι συνήγοροι, πόσοι θα είναι οι πραγματογνώμονες πόσοι θα είναι οι συγγενείς κλπ. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Θα πρέπει να βρούμε τώρα έναν τρόπο. Να βρουν έναν τρόπο οι υπεύθυνοι να λύσουν αυτό το πρόβλημα», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η διαδικασία ξεκίνησε με την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων, ωστόσο διακόπηκε γρήγορα εξαιτίας των έντονων αντιδράσεων από συγγενείς θυμάτων και παρευρισκόμενους, που διαμαρτύρονταν για την αίθουσα.