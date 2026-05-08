Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με Οικουμενικό Πατριάρχη: Στο επίκεντρο Θεολογική Σχολή της Χάλκης και χριστιανοί της Μέσης Ανατολής

Ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχη για την πλήρη αποθεραπεία της Μαρέβας Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη - «Ανάψαμε κεράκι για την υγεία της»
Συνάντηση Μητσοτάκη - Βαρθολομαίου
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο (Πηγή φωτογραφίας: ΓΤ Πρωθυπουργού)
Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (08.05.2026) η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συζήτηση να εστιάζει στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, στην προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην προοπτική επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Υποδεχόμενος τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για τη «χαρά και δύναμη» που δίνουν οι επισκέψεις του, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στη συμπλήρωση 35 ετών από την ανάρρησή του στον Πατριαρχικό Θρόνο τον προσεχή Οκτώβριο. «Εις πολλά έτη ακόμα», του ευχήθηκε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ειδικά στα «θετικά νέα» για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, κάνοντας λόγο για «σημαντική απόφαση» και για έναν «διαχρονικό πόθο» του Οικουμενικού Πατριάρχη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελληνική Πολιτεία στέκεται «πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο» και στον ίδιο προσωπικά, προκειμένου να συνεχίσει το έργο του.

Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη στήριξη της ελληνικής Πολιτείας, λέγοντας ότι φέρνει «την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας» και τον χαιρετισμό της ομογένειας της Κωνσταντινούπολης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, σημειώνοντας ότι, μετά τη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Αντιοχείας, ενημερώθηκε για την «πραγματική κατάσταση των ολίγων Χριστιανών» στη Συρία και στον Λίβανο. «Δυστυχώς και εκεί λιγοστεύουν με την πάροδο του χρόνου οι Χριστιανοί και έχουν προβλήματα», ανέφερε.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της ενδοορθόδοξης συνεργασίας, λέγοντας ότι υπάρχει διάθεση «να επανέλθουμε στο καλό παρελθόν», μετά από «διάφορα δυσάρεστα γεγονότα» που μεσολάβησαν.

Στη διάρκεια της συνάντησης, μετέφερε και τις ευχές του Πατριαρχείου, καθώς και τις προσωπικές του ευχές, για την πλήρη αποθεραπεία της Μαρέβας Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη. «Ανάψαμε κεράκι στο Πατριαρχείο για την υγεία της», είπε, με τον πρωθυπουργό να τον ευχαριστεί και να σημειώνει ότι η σύζυγός του «θα ήθελε πολύ να είναι εδώ».

