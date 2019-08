Βασίλης Κικίλιας και Geoffrey Pyatt σε κλειστή συνάντηση για την Υγεία

Η ανάγκη δημιουργίας ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του υπουργείου Υγείας και των φορέων της αγοράς, η δημιουργία προϋποθέσεων προκειμένου η Ελλάδα να προσελκύσει επενδύσεις στον τομέα της Υγείας και, κυρίως, η παροχή αποτελεσματικών σε σχέση με το κόστος υπηρεσιών υγείας στον Έλληνα πολίτη, ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν σε κλειστή συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, παρουσία του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ Geoffrey Pyatt. Επίσης εκπρόσωποι μελών του Επιμελητηρίου – τα μέλη της επιτροπής φαρμακευτικών εταιρειών και της επιτροπής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και διαγνωστικών – οι οποίοι παρουσίασαν τα ζητήματα που αφορούν στον κλάδο τους.

Great roundtable today with Minister @VKikilias @vkontozamanis @AmChamGr on the health sector where U.S. companies are world leaders in research, technology and pricing. Today’s discussion is just the starting point for collaboration in a sector with remarkable growth potential. pic.twitter.com/u3k6UQyGXT

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 2, 2019