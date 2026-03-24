Βιβή Χαραλαμπογιάννη στο newsit.gr: Η αξιολόγηση στο δημόσιο δεν έχει καθόλου τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αναπτυξιακό

Την εμπειρία που έχει αποκομίσει από την θητεία της τα τελευταία τρία χρόνια ως υφυπουργός Εσωτερικών, τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει αλλά και όσα έρχονται μοιράστηκε μαζί μας μιλώντας στο newsit.gr η Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Η Βιβή Χαραλαμπογιάννη,αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί στις προσλήψεις στο Δημόσιο σημειώνοντας ότι «Το δημόσιο αναπληρώνει το σύνολο των συνταξιοδοτήσεων που έχουν συμβεί τη χρονιά που φεύγει. Άρα, για το 2026 έχουμε προγραμματίσει περίπου 23.000 προσλήψεις. Αυτό το νούμερο κατανέμεται με την ίδια φιλοσοφία, συνολικά τα προηγούμενα 7 χρόνια έχουν κατανεμηθεί 142.000 προσλήψεις συνολικά».

Για τις προτεραιότητες τις περιέγραψε ως εξής: Το 28% πάει στην Παιδεία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ειδική αγωγή, μέλη ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας. «Αντιλαμβάνεστε», είπε, «ότι εκεί πέφτει ένα πολύ μεγάλο βάρος. Μετά, είναι το Υπουργείο Υγείας με 16% για νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό. Αμέσως μετά έρχεται η Άμυνα, το 12% περίπου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έπεται η Πολιτική Προστασία στο 7%». Στόχος, όπως σημείωσε είναι «να προσπαθήσουμε σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του δημοσίου να καταφέρουμε να έχουμε μία σοβαρή ενίσχυση εκεί που πραγματικά έχουμε ανάγκη».

Για το ΑΣΕΠ τόνισε ότι έγινε ο δεύτερος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός, και μάλιστα έγινε κάτι καινοτόμο καθώς διεξήχθη για πρώτη φορά στην ιστορία του ΑΣΕΠ με ηλεκτρονικό τρόπο. Όπως εξήγησε η κα Χαραλαμπογιάννη, έγινε μέσα σε ένα δίμηνο, Ιούνιο και Ιούλιο του 2025 και αυτό δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μία δεξαμενή υποψηφίων, οι οποίοι θα καλύψουν τα κενά του 2026 και του 2027. «Το κρίσιμο», όπως εξήγησε, «είναι ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός κάθε χρόνο για το επόμενο έτος. Αυτό γίνεται συντεταγμένα, άρα δεν μπορεί ο καθένας να ζητάει οποτεδήποτε μέσα στον χρόνο».

«Ετοιμαζόμαστε για 4.800 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», σημείωσε. Για το κριτήριο εντοπιότητας είπε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο γιατί κρατάει τους ανθρώπους στον τόπο τους. «Θέλουμε να μείνει ο κόσμος στον τόπο του και να εργαστεί για το δημόσιο από τον τόπο του. Άρα λοιπόν ενισχύσαμε πάρα πολύ ισχυρά την εντοπιότητα σε επίπεδο μοριοδότησης, τη διπλασιάσαμε επί της ουσίας τη μοριοδότηση της εντοπιότητας, στα μικρά νησιά». Όπως είπε επίσης στο πλαίσιο του υπαλληλικού κώδικα τον οποίο επανεξετάζει το υπουργείο Εσωτερικών ένα κομμάτι είναι το ζήτημα του ωραρίου. Έχουμε προαναγγείλει ήδη την επέκταση της ψηφιακής κάρτας και στο δημόσιο.

Για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών η κα Χαραλαμπογιάννη τόνισε ότι μέσα από το ερωτηματολόγιο προς τους πολίτες «το high, το μεγαλύτερο σκορ το έπιασε η ψηφιοποίηση. Δηλαδή ο κόσμος ζητάει όλο και περισσότερο ψηφιακές υπηρεσίες. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο, βεβαίως όσο περισσότερο ενσωματώνουμε, τόσο περισσότερα προβλήματα λύνουμε. Εδώ τώρα ο στόχος μας ποιος είναι, το ζήτημα των διαλειτουργικοτήτων. Και να σας το συνδέσω με το θέμα της πρόσληψης. Για ποιο λόγο υπάρχει μία χρονοκαθυστέρηση στα ζητήματα των προσλήψεων; Γιατί το ΑΣΕΠ οφείλει να ελέγξει τα δικαιολογητικά που καταθέτω εγώ ως υποψήφιος».

Και συνέχισε: «Το άλλο είναι η κατάργηση των δικαιολογητικών. Δηλαδή, αναγκάζεται ο πολίτης να προσκομίσει στην υπηρεσία πράγματα τα οποία μπορεί η υπηρεσία να τα αντλήσει απευθείας από τη διπλανή δημόσια υπηρεσία. Δηλαδή, καταργήσαμε προσφάτως την έκδοση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και του πιστοποιητικού γέννησης».

Για την αξιολόγηση ήταν ξεκάθαρη: «Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ερωτηματικό για το αν θα πρέπει να αξιολογείται ένας υπάλληλος. Είτε είναι στο δημόσιο είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα. Άρα λοιπόν, εδώ ποιο είναι το ζητούμενο σε ό,τι αφορά το δημόσιο. Για πρώτη φορά από το 2023 και μετά, έχουμε αξιολόγηση».

Ωστόσο επισήμανε ότι σύμφωνα με τα στατιστικά που υπήρχαν το 97% των υπαλλήλων, δηλαδή μιλάμε για 165.000 υπαλλήλους, φαίνονταν άριστοι και πολύ επαρκείς. Και για τον λόγο αυτό, εφαρμόστηκε η μεταρρύθμιση, η οποία εμπεριέχει το ζήτημα της στοχοθεσίας και της αξιολόγησης σε μία τελείως διαφορετική βάση απ΄ότι ήταν ως τώρα. Δηλαδή: Η ομάδα κάνει τη στοχοθεσία της κάθε χρόνο. Δεύτερον: Ο υπάλληλος αξιολογείται από τον άμεσα προϊστάμενό του, άρα απ’ αυτόν με αυτόν που έχει επαφή σε καθημερινότητα και για ποιο λόγο τον αξιολογεί; Τον αξιολογεί για το ζήτημα των δεξιοτήτων του. Η αξιολόγηση δεν έχει καθόλου τιμωρητικό χαρακτήρα, έχει ιδιαιτέρως αναπτυξιακό χαρακτήρα».

Εξήγησε επίσης όσον αφορά στο μπόνους παραγωγικότητας ότι το ποσό, διπλασιάστηκε και πήγαμε στα 40 εκατομμύρια για πρώτη φορά. Με απλά λόγια, για το 2025 θα μοιραστούν περίπου 40 εκατομμύρια σε 25.000 υπαλλήλους που ενεπλάκησαν με τους στόχους του 2025.

Επίσης, το 2026 είναι η πρώτη χρονιά, του καινούργιου επιτελικού κράτους. Και άλλαξε γιατί όπως τόνισε η κα Χαραλαμπογιάννη τα νούμερα ήταν απογοητευτικά. «Είχαμε περίπου 3.000 εκκρεμότητες στα πειθαρχικά συμβούλια. Και για ποιο λόγο συνέβαινε αυτό; Υπάρχει μία απλή εξήγηση. Η σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων. Περιελάμβανε έναν δικαστή, έναν άνθρωπο από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ένα στέλεχος, ένα προϊστάμενο Διεύθυνσης, και δύο αιρετούς υπαλλήλους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μία δουλειά. Δηλαδή θέλω να πω, ο δικαστής έχει τις δικαστικές του υποθέσεις να τρέξει, ο άνθρωπος του Νομικού Συμβουλίου έχει τα γραφεία που πρέπει να παρίσταται κλπ. Όλο αυτό λοιπόν καθιστούσε το πειθαρχικό, την εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων ως πάρεργο. Δηλαδή δεν ήταν νούμερο ένα προτεραιότητα».

Τα πειθαρχικά λοιπόν έγιναν πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης από 65 ανθρώπους ειδικά καταρτισμένους. Λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχουνε και υψηλά εχέγγυα αξιοπιστίας και από το Σύνταγμα και από τον οργανισμό τους». Στο ερώτημα αν φτάνουν περιπτώσεις στην απόλυση, είπε: «Βεβαίως. Υπάρχουν αδικήματα τα οποία βεβαίως φτάνουν και στην απόλυση».

Ψηφιακή κάρτα έως το τέλος του 2026

«Ελπίζω μέχρι το τέλος του 2026 γιατί είναι και ένα εμβληματικό έργο για το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει μπει δηλαδή στο ετήσιο σχέδιο δράσης μας για το 2026. Ελπίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε», είπε για την ψηφιακή κάρτα στο δημόσιο.

Πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι

Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι 600.000 του στενού δημόσιου τομέα, περίπου 30.000 είναι του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Και εκεί επάνω ας υπολογίσουμε ότι υπάρχουν περίπου 100-150.000 άνθρωποι με ορισμένου χρόνου σχέση, με έκτακτη σχέση εργασίας.

Το διακύβευμα των εκλογών

Στα πιο πολιτικά όταν ρωτήθηκε για το διακύβευμα των εκλογών η υφυπουργός Εσωτερικών είπε: «Είναι η σταθερότητα και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Όλα αυτά που περιγράψαμε νωρίτερα, κυρία Σερέτη, δεν είναι εύκολα. Ιδίως το κομμάτι του δημοσίου και πιάνω το δικό μου το κομμάτι γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Είναι λίγο, πώς να το πω, δεν ενδιαφέρει πολύ άμεσα τον κόσμο, αλλά αν δεν γίνουνε σοβαρές υποδομές σε αυτό που συζητάμε, δηλαδή στο πώς ενισχύω το ανθρώπινο δυναμικό, πώς το εκπαιδεύω, για κάθε κρίση. Εάν δεν είναι εκπαιδευμένοι σωστά οι δημόσιοι υπάλληλοι, σας λέω εγώ τώρα πόσο χρόνο έχουμε αφιερώσει για να κάνουμε 250.000 εκπαιδεύσεις. Εκ των οποίων οι 36.000 είναι στην τεχνητή νοημοσύνη. Με τις γυναίκες άνω των 50 να είναι το target group που ενδιαφέρεται πιο πολύ γι’ αυτό».

Και συνέχισε: «Εμάς ο στόχος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η ολοκλήρωση ενός πολύ μεγάλου κύκλου πραγμάτων που πραγματικά έχουν ένα νόημα στην καθημερινότητα του πολίτη».