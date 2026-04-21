Βουλή: Πέρασαν από την Επιτροπή οι συμφωνίες με Ιταλία και Πολωνία για διαβαθμισμένες πληροφορίες

Υπέρ της κύρωσης των συμφωνιών της Ελλάδας με την Ιταλία και την Πολωνία για την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών τάχθηκε την Τρίτη (21.04.2026) η κοινοβουλευτική επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, με τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίζει «ναι», το ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας να καταψηφίζουν, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια.

Κατά τη συζήτηση, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης χαρακτήρισε τις δύο συμφωνίες με την Ιταλία και την Πολωνία «θεμελιώδεις», υπογραμμίζοντας ότι, παρά το περιορισμένο οικονομικό τους αποτύπωμα, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας της χώρας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για συμφωνίες «χαμηλού ετήσιου κόστους» —4.020 ευρώ για την Ιταλία και 3.468 ευρώ για την Πολωνία— αλλά «υψηλής επιχειρησιακής αξίας».

Ο Αθανάσιος Δαβάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σημασία της Ιταλίας, την οποία περιέγραψε ως χώρα «άμεσου στρατηγικού ενδιαφέροντος» για την Ελλάδα, με ώριμη αμυντική βιομηχανία και κοινές προκλήσεις, ιδίως στο μεταναστευτικό. Όπως σημείωσε, η Ρώμη αποτελεί «χώρα-κλειδί, τόσο για τις εξελίξεις στο Νότιο αλλά και στο Μεσογειακό μέτωπο», ενώ υπενθύμισε ότι η συνεργασία ενισχύθηκε ουσιαστικά μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Ρώμη, τον Μάιο του 2025, για το Β΄ Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας.

Αναφερόμενος στην Πολωνία, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για χώρα με ιδιαίτερα αυξημένες αμυντικές δαπάνες, οι οποίες, όπως είπε, αναμένεται να φθάσουν το 4,8% του ΑΕΠ το 2026. Τη χαρακτήρισε επίσης χώρα με «καθαρή εικόνα εξελίξεων στο Ανατολικό Μέτωπο της Συμμαχίας», επισημαίνοντας ότι η Αθήνα έχει ήδη εκκινήσει μαζί της μια διαδικασία περαιτέρω εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αθανάσιος Δαβάκης αναφέρθηκε και στην πρόσφατη συνάντησή του, στις 16 Απριλίου, με τον Πολωνό ομόλογό του Πάβελ Ζαλέφσκι, σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές υπέγραψαν το πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας για το 2026. «Συμφωνήσαμε στην εμβάθυνση της σύμπραξης των δύο χωρών μας σε τομείς όπως η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες και εξετάσαμε κοινά εξοπλιστικά προγράμματα μέσω Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων», ανέφερε.

Ο υφυπουργός περιέγραψε τη συνολική στρατηγική της Αθήνας ως σαφή: «Η εμβάθυνση των αμυντικών μας σχέσεων με χώρες-κλειδιά στο Νότιο και Ανατολικό Μέτωπο, η εμβάθυνση της συνεργασίας με χώρες που έχουν αυξημένες αμυντικές δαπάνες, όπως η Πολωνία αλλά και η Ιταλία, η εμβάθυνση συνεργασίας με χώρες που έχουν ώριμη αμυντική βιομηχανία». Όπως πρόσθεσε, στόχος είναι «η οργανική σύνδεση των αμυντικών βιομηχανικών μας οικοσυστημάτων και η πλήρης ένταξη των ελληνικών συναφών εταιρειών στη διεθνή αγορά».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών, τις λεγόμενες B2B συνέργειες, επικαλούμενος την εμπειρία από το πρόσφατο ταξίδι του στην Ισπανία. Όπως είπε, στην επίσκεψη αυτή συμμετείχαν 15 ελληνικές εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 75 διμερείς συναντήσεις. «Αισθάνομαι υπερηφάνεια για την παρουσία των ελληνικών εταιρειών αμυντικής βιομηχανίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το feedback που ακολούθησε ήταν «εξαιρετικά ελπιδοφόρο και ευοίωνο». Μάλιστα, όπως είπε, ήδη «υπάρχουν στα σκαριά συνεργασίες των ελληνικών εταιρειών αμυντικής βιομηχανίας με τους Ισπανούς».

Κλείνοντας, ο Αθανάσιος Δαβάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα οφείλει να επιδιώκει ενεργό παρουσία και αξιοπιστία στις διεθνείς αμυντικές συμπράξεις. «Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε παρόντες, να είμαστε αξιόπιστοι και ενεργοί και όχι απόντες», ανέφερε, για να προσθέσει ότι το θετικό κλίμα που καταγράφηκε στις επαφές του με την ισπανική πλευρά «πρέπει να το καλλιεργήσουμε, να το προκαλέσουμε και να το “ερεθίσουμε” έτι περαιτέρω». . Κατά τον ίδιο, και οι συμφωνίες που συζητήθηκαν στην επιτροπή υπηρετούν ακριβώς αυτή τη στρατηγική επιδίωξη.