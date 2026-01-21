Χαμός στη Βουλή για τη διακομματική επιτροπή για το αγροτικό: «Κάνουμε restart στον πρωτογενή τομέα» λέει ο Τσιάρας

Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής με αντικείμενο τα ζητήματα του αγροτικού τομέα, με την αντιπολίτευση να εξαπολύει ομαδικά πυρά κατά της κυβερνητικής πρωτοβουλίας και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, να υπεραμύνεται της πρότασης, κάνοντας λόγο για «πρόσκληση εθνικής ευθύνης».

«Δεν είναι επικοινωνιακή πρόσκληση. Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει κομματικούς αυτοσχεδιασμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, προσθέτοντας ότι η επιτροπή «δεν θα παραγάγει απλώς προτάσεις, αλλά εθνικές κατευθύνσεις που θα δεσμεύσουν όχι μόνο την παρούσα κυβέρνηση, αλλά και τις μελλοντικές». Επανέλαβε ότι πρόκειται για μια «επανεκκίνηση» του διαλόγου με όρους προγραμματικής σύνθεσης, καλώντας τα κόμματα να συμμετάσχουν καταθέτοντας συγκεκριμένες θέσεις. «Κάνουμε restart στον πρωτογενή τομέα. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, επιλέξτε εάν θα συμμετάσχετε, προτείνοντας λύσεις» είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στις αιχμές για την απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση στη Βουλή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σημείωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μεταβεί στο Νταβός και στη συνέχεια στις Βρυξέλλες, επισημαίνοντας ότι «οι διεθνείς εξελίξεις δεν είναι προγραμματισμένες και απαιτούν παρουσία».

Τοποθέτηση για Mercosur και βολές για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ο κ. Τσιάρας τοποθετήθηκε για πρώτη φορά και επί της παραπομπής της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με αφορμή σχετική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. «Προφανώς και έχουμε ενημερωθεί. Και για να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, καλώς θα την εξετάσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξαπέλυσε επίθεση κατά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους στο θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ασκώντας κριτική ειδικά στον Νίκο Ανδρουλάκη. «Κρίμα που άλλαξε θέση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως πρέπει να γίνει εμβολιασμός», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η όποια απόφαση σχετίζεται αποκλειστικά με την επιστημονική τεκμηρίωση.

Επιμένοντας στην κυβερνητική γραμμή, ο υπουργός ανέφερε ότι δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο εντός ευρωζώνης και ότι μόνο σε τρίτες χώρες έχει εφαρμοστεί σχετική λύση, χωρίς –όπως υποστήριξε– να έχει αρθεί το ενδημικό καθεστώς. Με τη φράση «δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις», κατέληξε, απαντώντας στις διαμαρτυρίες του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου.