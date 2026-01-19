Υπερασπίζεται τη Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις ο βουλευτής που βανδάλισε την Εθνική Πινακοθήκη

Στηρίζει την επίμαχη δήλωση περί αμβλώσεων την οποία έκανε η Μαρία Καρυστιανού, προκαλώντας σάλο, ο ανεξάρτητος βουλευτής, Νίκος Παπαδόπουλος. Είναι ο ίδιος που ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νίκης είχε κατεβάσει πίνακες ζωγραφικής στην Εθνική Πινακοθήκη.

Με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), ο ανεξάρτητος βουλευτής και καρδιοχειρουργός Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει απασχολήσει πρόσφατα τη δημοσιότητα για τον βανδαλισμό έργων στην Εθνική Πινακοθήκη, παρεμβαίνει στη συζήτηση που άνοιξε γύρω από τις αμβλώσεις, υπερασπιζόμενος τη Μαρία Καρυστιανού και καταγγέλλοντας απόπειρα δημόσιας «παγίδευσής» της μέσω στοχευμένων ερωτήσεων.

«Ως καρδιοχειρουργός, αλλά και ως άνθρωπος που έχει βιώσει επανειλημμένα την προσπάθεια φίμωσης και έκθεσης όποιου τολμά να ταράξει τα «ήρεμα νερά» του συστήματος, αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ ξεκάθαρα.

Η ερώτηση που απευθύνθηκε στην Καρυστιανού δεν ήταν αθώα.

Ήταν στοχευμένη.

Στόχος της δεν ήταν ο διάλογος, αλλά η παγίδευση και η δημόσια έκθεσή της. Γιατί φοβούνται κάθε τι καινούργιο που βάζει σε κίνδυνο την επικοινωνιακή ”δικτατορία” τους.

Το ίδιο έργο το έχω δει και το έχω υποστεί προσωπικά στην πανδημία, στα ζητήματα των εκτρώσεων, στον γάμο των ομοφυλόφιλων.

Όποιος φέρνει κάτι νέο, όποιος αμφισβητεί το αφήγημα, επιχειρείται να ”καεί” ηθικά.

Ταυτόχρονα δηλώνω εξίσου καθαρά ότι οι δικές μου απόψεις είναι συγκεκριμένες, ακλόνητες και δεν διαπραγματεύονται. Ως καρδιοχειρουργός, αισθάνομαι λύπη και ντροπή παρακολουθώντας το αποψινό «πογκρόμ» της «πολιτικής ορθότητας» απέναντι στο αγέννητο παιδί.

Άνθρωποι που δίνουν ”θεατρικές παραστάσεις” σύγκρουσης από το βήμα της Βουλής, σήμερα ”τα βρήκαν”: Απαξίωσαν την ανθρώπινη ζωή.

Κάποιοι αρνούνται πεισματικά να ακούσουν την ΑΛΗΘΕΙΑ:

Η καρδιά του εμβρύου χτυπά. Χτυπά ΔΥΝΑΤΑ..

Και αυτό δεν είναι ιδεολογία – είναι ιατρικό γεγονός.

Σε όλη μου τη ζωή αφιερώθηκα στο να σώζω καρδιές.

Έδωσα ”μάχες”. Χιλιάδες ασθενείς πέρασαν από τα χέρια μου.

Πάλεψα με αυταπάρνηση για κάθε παλμό, για κάθε ανάσα, για κάθε ζωή.

Κι όμως, σήμερα κάποιοι μιλούν ψυχρά για τον θάνατο.

Για την αφαίρεση ζωής.

Για τη δολοφονία αθώων και μάλιστα υγιέστατων εμβρύων. Παράνοια!

Το κακό επικρατεί όταν οι άνθρωποι φοβούνται να πουν την αλήθεια.

Και η αλήθεια είναι μία:

η Ζωή ενός αγέννητου παιδιού έχει αξία.

Και αυτό το ομολογώ και ως γιατρός-καρδιοχειρουργός και ως πολύτεκνος πατέρας 6 παιδιών.

Λοιπόν: ΩΣ ΕΔΩ.

Πριν οδηγηθούμε στην πλήρη δημογραφική και ηθική κατάρρευση του έθνους μας, ας τολμήσουμε τουλάχιστον να παραδεχτούμε την αλήθεια.

Και ας αλλάξουμε πορεία – αν δεν είναι ήδη αργά.

Αξίζει να δείτε τις θέσεις του κινήματός μας για το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ στο 1ο σχόλιο.

Νίκος Παπαδόπουλος – καρδιοχειρουργός – ανεξάρτητος βουλευτής

Πρόεδρος του κινήματος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ».

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2025, ως βουλευτής της Νίκης, ο Νίκος Παπαδόπουλος είχε βανδαλίσει έργα στην Εθνική Πινακοθήκη επειδή τα θεώρησε βλάσφημα και προσβλητικά.

Επρόκειτο για έργα του εικαστικού Χριστόφορου Κατσαδιώτη που είχαν εκτεθεί στην αίθουσα όπου φιλοξενείτο η έκθεση με τίτλο «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου», ένα θεματικό αφιέρωμα στην ελληνική τέχνη, το οποίο διοργανώθηκε με αφορμή τη μεγάλη έκθεση χαρακτικών του Γκόγια, με την υπογραφή της διευθύντριας της Εθνικής Πινακοθήκης, Συραγώς Τσιάρα.