Oscars 2025: Λεπτό προς λεπτό η «μάχη» για τα χρυσά αγαλματίδια – Δείτε όλα όσα συμβαίνουν στην λαμπερή τελετή

Η 97η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ είναι γεγονός. Ξημερώματα (για την Ελλάδα) της 3ης Μαρτίου 2025, το κόκκινο χαλί είχε ήδη στρωθεί, το Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, -στο οποίο διεξάγεται η μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου-, είχε ήδη φορέσει τα γιορτινά του και τα μάτια όλου του κόσμου στράφηκαν εξ ολοκλήρου στις εμφανίσεις των αστέρων που θα συζητηθούν και φέτος.

Άραγε τα προγνωστικά για τις βασικές κατηγορίες των Όσκαρ θα επαληθευτούν ή μέχρι και τελευταία στιγμή η βραδιά θα μοιάζει με θρίλερ;

Το Όσκαρ Β’ ανδρικού ρόλου κέρδισε ο Κίραν Κάλκιν, αδελφός του Μακόλεϊ Κάλκιν.

A real pleasure for Kieran Culkin!



Congratulations on winning the Oscar for Best Supporting Actor. #Oscars pic.twitter.com/khq888KgJY — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

Τηρώντας τον ελάχιστο χρόνο ομιλίας που «επέβαλε» η πρόεδρος Ακαδημίας των Oscars, ο Μακόλεϊ Κάλκιν, κρατώντας το πρώτο αγαλματίδιο της βραδιάς, ανακοίνωσε πως θα κάνει 4ο παιδί με τη σύζυγό του Jazz Charton.

Το Όσκαρ για το καλύτερο animation μεγάλου μήκους κέρδισε το Flow.

The tears are flowing. FLOW secures the Oscar for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/3RPVaLBz84 — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

Το βραβείο για το καλύτερο Animation μικρού μήκους, πήγε στο In the Shadow of Cypress.

Οι δημιουργοί της ιρανικής ταινίας animation, έμειναν έκπληκτοι με την νίκη τους και αφιέρωσαν το βραβείο στους συμπατριώτες του που μάχονται.

Όσον αφορά το βραβείο για τη Ενδυματολογίας, κέρδισε η ταινία «Wicked».

Η εντυπωσιακή έναρξη

Με φόντο πάντα τις καταστροφικές φωτιές στο Λος Άντζελες, οι διοργανωτές των Όσκαρ υποσχέθηκαν να τιμήσουν σε αυτή τη βραδιά, όλους αυτούς που πάλεψαν με τις φλόγες στην πρώτη γραμμή, τα θύματα αλλά και τις αμέτρητες οικογένειες που είδαν τις περιουσίες του να καταστρέφονται.

Παρουσιαστής των Όσκαρ ο Conan O’ Brien ενώ οι υποψήφιοι και οι καλεσμένοι… αμέτρητοι και υπέρλαμπροι.

Από αυτή τη λαμπερή βραδιά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα απρόοπτα. Ο Χάρισον Φορντ, που ήταν ανάμεσα στους παρουσιαστές, ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει στα Όσκαρ μιας και νοσεί με έρπητα ζωστήρα.

H τελετή των Oscars ξεκίνησε με αφιέρωμα για το πολύπαθο Λος Άντζελες. Το αφιέρωμα περιείχε επικές ταινίες του Χόλιγουντ που άφησαν ιστορία. Κατά την έναρξη, ο παρουσιαστής Conan O’ Brien βγήκε από την πλάτη της Demi Moore όπως ακριβώς στο Substance.

Στη συνέχεια, στην σκηνή του Dolby Theatre ανέβηκαν οι Cynthia Erivo και Ariana Grande για να τραγουδήσουν μαζί.

Πάμε όμως να δούμε κάποιες από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Οι λίστες των υποψηφιοτήτων

Best picture – Καλύτερη ταινία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Best actor in a leading role – Α’ Ανδρικός ρόλος

Άντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Τίμοθι Σαλαμέ (A Complete Unknown)

Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing sing)

Ρέιφ Φάινς (Conclave)

Σεμπάστιαν Σταν (The Apprentice)

Best actress in a leading role – Α’ Γυναικείος Ρόλος

Σίνθια Ερίβο (Wicked)

Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Perez)

Μάικι Μάντισον (Anora)

Ντέμι Μουρ (The Substance)

Φερνάντα Τόρες (I’m still here)

Best actor in a supporting role – Β’ Ανδρικός ρόλος

Κίραν Κάλκιν (A Real Pain)

Γιούρα Μπορίσοβ (Anora)

Γκάι Πιρς (The Brutalist)

Έντουαρντ Νόρτον (A Complete Unknown)

Τζέρεμι Στρονγκ (The Apprentice)

Best actress in a supporting role – Β’ Γυναικείος ρόλος

Μόνικα Μπαρμπάρο (A Complete Unknown)

Αριάνα Γκράντε (Wicked)

Φελίσιτι Τζόουνς (The Brutalist)

Ισαμπέλα Ροζελίνι (Conclave)

Ζόι Σαλντάνια (Emilia Perez)

Best director – Σκηνοθεσία

Σον Μπέικερ (Anora)

Μπρέιντι Κορμπέ (The Brutalist)

Τζέιμς Μάνγκολντ (A Complete Unknown)

Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)

Κοραλί Φαρζά (The Substance)

Best cinematography – Φωτογραφία

The Brutalist

Dune: Part 2

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

Best international feature film – Διεθνής ταινία

I’m Still Here

The Girl with the Needle

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

Best adapted screenplay – Διασκευασμένο σενάριο

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Best original screenplay – Πρωτότυπο σενάριο

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Best live action short film – Ταινία μικρού μήκους

Anuja

A Lien

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Best animated short film – Ταινία animation μικρού μήκους

Beautiful Men

In the Shadow of Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Best animated feature film – Καλύτερο animation μεγάλου μήκους

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Best documentary short – Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Best documentary feature film – Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Best original song – Πρωτότυπο Τραγούδι

El Mal (Emilia Pérez)

Like A Bird (Sing Sing)

The Journey (The Six Triple Eight)

Mi Camino (Emilia Pérez)

Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

Best original score – Πρωτότυπη Μουσική

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Best makeup and hairstyling – Μακιγιάζ και Κομμώσεις

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Best costume design – Κοστούμια

A Complete Unknown (Arianne Phillips)

Conclave (Lisy Christl)

Gladiator II (Janty Yates and David Crossman)

Nosferatu (Linda Muir)

Wicked (Paul Tazewell)

Best editing – Μοντάζ

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Best sound – Ήχος

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Best production design – Σχεδιασμός Παραγωγής

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

Best visual effects – Οπτικά Εφέ

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked