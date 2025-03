Release Athens 2025: Dream Theater, Mastodon και Lacuna Coil στην Πλατεία Νερού

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη του Release Athens 2025, του μεγαλύτερου μουσικού φεστιβάλ της χρονιάς και οι θεατές ανυπομονούν να ακούσουν ζωντανά μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής και παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Το Σάββατο (19.7.2025), το Release Athens υποδέχεται τους Lacuna Coil στην Πλατεία Νερού. Το μεγαλύτερο metal συγκρότημα της Ιταλίας και πραγματικός θρύλος της πιο σκοτεινής πλευράς του σκληρού ήχου, θα πλαισιώσει με τον πλέον ιδανικό τρόπο τους Gojira σε μια από τις δυνατές βραδιές του φετινού καλοκαιριού.

Οι Lacuna Coil ξεπήδησαν το δεύτερο μισό των 90s μέσα από την underground σκηνή του Μιλάνου και εξελίχθηκαν σε ένα από τα σημαντικότερα gothic metal ονόματα του κόσμου. Συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο τα βαριά riffs με τις χαρισματικές ερμηνείες της Christina Scabbia και του Andrea Ferro, η μπάντα κατάφερε πολύ σύντομα να ξεχωρίσει και το 2002, με την κυκλοφορία του τρίτου τους δίσκου “Comalies”, οι Lacuna Coil απέκτησαν φανατικό κοινό και γνώρισαν τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η μπάντα συνέχισε να κυκλοφορεί επιτυχημένα άλμπουμ, όπως τα “Karmacode” (2006), “Delirium” (2016) και “Black Anima” (2019), αλλά και να αναδεικνύεται ως ένα σπουδαίο live act με τεράστιες περιοδείες και εμφανίσεις στα σημαντικότερα φεστιβάλ της σκηνής (Download, Wacken, Ozzfest κτλ.), με αποκορύφωμα το βραβείο που απέσπασε το 2018 στην κατηγορία Best Live Act των Metal Hammer Golden Gods Awards.

Η φετινή χρονιά τους βρίσκει σε μια από τις κορυφαίες στιγμές της ήδη πλούσιας καριέρας τους, αφού η πρόσφατη κυκλοφορία του “Sleepless Empire”, του δέκατου δίσκου τους, γνωρίζει την αποθέωση από σύσσωμο τον μουσικό τύπο που αναγνώρισε την ικανότητα τους να παραμένουν πιστοί στις ρίζες τους, εξελίσσοντας ταυτόχρονα τον ήχο τους.

Παράλληλα, την Τετάρτη (23.7.2025), το Release Athens υποδέχεται τους Dream Theater στην Πλατεία Νερού. Με το κλασικό lineup να δίνει το παρών, μετά τη μεγάλη επιστροφή του Mike Portnoy, οι τεράστιοι Αμερικανοί γιορτάζουν 40 χρόνια ένδοξης πορείας, που σφράγισε ανεξίτηλα το progressive metal, με το μεγαλύτερο show που έχουν πραγματοποιήσει ποτέ!

Όταν το 1985 ο John Petrucci, o Mike Portnoy και ο John Myung γνωρίστηκαν στο κορυφαίο πανεπιστήμιο μουσικών σπουδών του κόσμου, Berklee College of Music, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί όσα θα δημιουργούσαν μαζί τα επόμενα χρόνια. Οι Dream Theater μέσα σε αυτές τις τέσσερις δεκαετίες -χωρίς υπερβολή- κατόρθωσαν τα πάντα: έχουν πουλήσει πάνω από 15 εκ. δίσκους, έχουν κερδίσει ένα Grammy (για το “The Alien”), έχουν κατακτήσει τα charts σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά κυρίως έχουν αναγνωριστεί ως το συγκρότημα που αναβάθμισε και καταξίωσε το progressive metal ως σημαντικότατο παρακλάδι του σκληρού ήχου.

Η εντυπωσιακή δισκογραφία τους περιλαμβάνει κυκλοφορίες-σταθμούς στην ιστορία του heavy metal, αφού ανάμεσά τους βρίσκονται αξεπέραστα αριστουργήματα που δεν περιορίζονται στα, κλασικά πια, “Images And Words” (1992), “Awake” (1994), “Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory” (1999) και “Six Degrees of Inner Turbulence” (2002) αλλά περιλαμβάνουν και τα πιο πρόσφατα “The Astonishing” (2016) και “A View From The Top Of The World” (2021), τα οποία γνώρισαν την αποθέωση από κοινό και κριτικούς και αποτέλεσαν τεράστιες εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες.

Και αν τα παραπάνω έφταναν και με το παραπάνω για να χαρακτηριστεί η επερχόμενη εμφάνισή τους στο Release Athens 2025 «πολυαναμενόμενη», οι Dream Theater επιστρέφουν αυτή τη φορά στη δισκογραφία έχοντας ξανά μαζί τους -μετά από σχεδόν 15 χρόνια- τον Mike Portnoy, ο οποίος πέρα από κορυφαίος drummer και ιδρυτικό τους μέλος, έχει αποτελέσει κύριο συνθετικό γρανάζι της χρυσής εποχής της μπάντας.

Το “Night Terror”, το πρώτο δείγμα από το “Parasomnia”, τον 16ο δίσκο της καριέρας τους που περιμένουμε στις 7 Φεβρουαρίου 2025, ξεπέρασε το 1εκ. streams το πρώτο εικοσιτετράωρο της κυκλοφορίας του και προκάλεσε φρενίτιδα στους φανατικούς οπαδούς τους που ετοιμάζονται να γιορτάσουν μαζί με τους Petrucci, Portnoy, Myung, Labrie και Rudess, τέσσερις δεκαετίες απίστευτης έντασης και δημιουργικότητας. Το φανατικό εγχώριο κοινό θα έχει την τύχη να δει ξανά αυτό το τεράστιο γκρουπ με όλα τα «όπλα» στη φαρέτρα του.

Επίσης, την ίδια ημέρα (23.7.2025) στην σκηνή της Πλατείας Νερού θα εμφανιστούν οι Mastodon και οι Haken.

Οι Αμερικανοί, μια από τις πιο σημαντικές metal μπάντες της γενιάς τους, και η Βρετανική μπάντα-συνώνυμο του σύγχρονου progressive ήχου, αντίστοιχα, θα πλαισιώσουν τους Dream Theater σε μια εκρηκτική βραδιά που θα σημάνει και τη λήξη της φετινής διοργάνωσης.

Οι Mastodon έχουν σταδιακά εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιδραστικά και εμβληματικά συγκροτήματα της σύγχρονης εποχής του metal. Από το 2000 που εμφανίστηκαν μέχρι σήμερα, το συγκρότημα από την Ατλάντα έχει αψηφήσει κάθε όριο και κάθε κατηγορία του σκληρού ήχου ακολουθώντας ένα ασυμβίβαστο όραμα που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στη μουσική.

Αυτή τους η στάση έχει αποτυπωθεί σε μια εντυπωσιακή και αψεγάδιαστη δισκογραφία που περιλαμβάνει instant classics, όπως το “Leviathan” (2004), το οποίο βρέθηκε στη λίστα του Rolling Stone με “Τα 100 Κορυφαία Metal Άλμπουμ Όλων των Εποχών”, αλλά και το “Crack The Skye” (2009), έναν -κατά γενική ομολογία- από τους κορυφαίους δίσκους των 00s. Παράλληλα με την καλλιτεχνική τους αναγνώριση, οι Mastodon γνώρισαν και σημαντική εμπορική επιτυχία, με τρία συνεχόμενα top 10 άλμπουμ στο Billboard Top 200 (“The Hunter”, “Once More ‘Round the Sun” και “Emperor of Sand”) καθώς και 6 υποψηφιότητες για Grammy, με το ”Sultan’s Curse” να κερδίζει το 2018 στην κατηγορία “Best Metal Performance”.

Ο πιο πρόσφατος δίσκος τους αποτελεί και το πιο φιλόδοξο project της μέχρι σήμερα πορείας τους. Το “Hushed And Grim” (2021), επιβεβαίωσε πως οι Mastodon παραμένουν μια απρόβλεπτη και πρωτοποριακή μπάντα που συνεχίζει να υπογράφει εύστοχα και πάντα συγκλονιστικά τραγούδια.

Η επίδραση τους στη σύγχρονη μουσική σκηνή είναι αδιαμφισβήτητη αφού η μουσική τους έχει ακουστεί πραγματικά παντού: από τις ταινίες της DC Comics μέχρι το Game of Thrones (όπου πραγματοποίησαν και το κορυφαίο cameo της πιο επιτυχημένης σειράς του αιώνα) και, φυσικά, στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ του κόσμου, όπως τα Hellfest, Wacken Οpen Αir, Download, Coachella και Bonnaroo.

Φέτος, σχεδιάζουν το επόμενο τους βήμα, με τις ηχογραφήσεις να αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στη χρονιά, και παράλληλα θα πραγματοποιήσουν μια μεγάλη περιοδεία (την πρώτη χωρίς τον Brent Hinds), η οποία θα τους φέρει και στην Αθήνα, μετά από πολλά χρόνια, όπου μαζί με τους Dream Theater θα σημαδέψουν το φινάλε του Release Athens 2025.

Όταν μιλάς για το σύγχρονο progressive rock/metal και δεν αναφέρεις τους Haken, απλά κάτι κάνεις λάθος. Από το 2004 που ξεκίνησαν να παίζουν μαζί στο Νότιο Λονδίνο, έχουν καθιερωθεί ως μια από τις πιο συνεπείς και συνάμα τολμηρές δυνάμεις του είδους.

Κάθε τους δίσκος είναι διαφορετικός αλλά χαρακτηρίζεται από τις ατρόμητες συνθέσεις τους και τα επιβλητικά φωνητικά. Το ντεμπούτο τους, “Aquarius” (2010), έδωσε από μόνο του νέα πνοή στη βρετανική progressive σκηνή, καθιερώνοντάς τους αμέσως ως ένα από τα πιο συναρπαστικά και τολμηρά συγκροτήματα του είδους. Με κορυφαίους δίσκους όπως το “The Mountain” – ένα avant-garde αριστούργημα που μοιάζει να παίρνει τα καλύτερα χαρακτηριστικά των Metallica και των Soft Machine για να γεννήσει κάτι καινούργιο – και το πειραματικό “Affinity” (2016) που πατάει στην παράδοση των 80s, οι Haken έχουν χτίσει μια καριέρα βασισμένη στην αέναη καινοτομία.

Ο πιο πρόσφατος δίσκος τους, “Fauna” (2023), το πιο πολύπλευρο και συναρπαστικό άλμπουμ της καριέρας τους, επιβεβαιώνει την αδιαμφισβήτητη θέση τους ως μια από τις σημαντικότερες progressive μπάντες της γενιάς τους και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα τους υποδεχτούμε, την κατάλληλη στιγμή, για πρώτη φορά στην Αθήνα.

