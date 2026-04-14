Φιλ Κόλινς, Μπίλι Άιντολ, Iron Maiden, Κουίν Λατίφα, Σαντέ και Oasis στη λίστα του Rock & Roll Hall of Fame 2026

Οι τελικοί νικητές προκύπτουν μετά από ψηφοφορία περισσότερων από 1.200 καλλιτεχνών, ιστορικών της μουσικής και στελεχών της βιομηχανίας
Οι Φιλ Κόλινς, Μπίλι Άιντολ, Iron Maiden, Κουίν Λατίφα, Σαντέ, Oasis και Joy Division/New Order, κέρδισαν μία θέση στο Rock & Roll Hall of Fame μαζί με τους Wu-Tang Clan, που ήταν υποψήφιοι για πρώτη φορά και τον αείμνηστο Λούθερ Βάντρος.

Οι φετινοί εισαχθέντες στη λίστα του Rock & Roll Hall of Fame, ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «American Idol» από τον Ράιαν Σίκρεστ και τον Λάιονελ Ρίτσι.

Σύμφωνα με το ΑP, οι καλλιτέχνες γίνονται επιλέξιμοι για ένταξη 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης εμπορικής τους ηχογράφησης.

Οι τελικοί νικητές προκύπτουν μετά από ψηφοφορία περισσότερων από 1.200 καλλιτεχνών, ιστορικών της μουσικής και στελεχών της βιομηχανίας.

