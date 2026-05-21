Όχι άλλο κάρβουνο: Η νέα κωμωδία δια χειρός Ρέππα και Παπαθανασίου θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα

Το φετινό καλοκαίρι, η Ελλάδα «αρπάζει φωτιά» αλλά αυτή τη φορά από τα γέλια! Οι μετρ της νεοελληνικής κωμωδίας, Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας, επιστρέφουν με το νέο τους σατιρικό έργο «Όχι άλλο κάρβουνο».

Η νέα αυτή κωμωδία είναι μία παραγωγή της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη, που υπόσχεται να αποτελέσει το απόλυτο talk-of-the-town της θερινής σεζόν.

Λίγα λόγια για το έργο

Τι συμβαίνει όταν η καθημερινότητά μας τρέχει πιο γρήγορα από εμάς; Το «Όχι άλλο κάρβουνο» δεν είναι απλώς μια παράσταση· είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδας, παραμορφωμένος τόσο-όσο, για να βγάλει το πιο πηγαίο γέλιο.

Πρόκειται για μια κωμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού: Στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε «πολεμικές συρράξεις». Στην παράνοια των social media και των viral στιγμών. Στον σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας. Στην αγωνία του πολίτη που προσπαθεί να καταλάβει αν ζει σε κωμωδία ή σε δράμα.

Μέσα από σύντομα, καταιγιστικά φλας, το έργο αποτυπώνει την ιλιγγιώδη ταχύτητα των εξελίξεων. Από την τεχνολογία που μας ξεπερνά μέχρι την πολιτική που μας μπερδεύει, η παράσταση είναι μια απολαυστικά αληθινή «selfie» μιας κοινωνίας που, αν και θολωμένη, δεν χάνει ποτέ το χιούμορ της.

Είναι μια ωδή σε όλα εκείνα που μας απελπίζουν, αλλά ταυτόχρονα μας ενώνουν και μας γεμίζουν ελπίδα. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, αν δεν γελάσεις με τα χάλια σου, πώς θα πας παρακάτω;

«Μια παράσταση σύγχρονη, αναγνωρίσιμη και αφοπλιστικά αληθινή. Μια γιορτή της σάτιρας που δεν αφήνει τίποτα όρθιο!»

Συντελεστές

Κείμενο: Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου

Σκηνικά: Βαλεντίνο Βαλάσης

Ενδυματολόγος: Κώστας Ζήσης

Creative Agency: GridFox

Διεύθυνση Παραγωγής: Χρήστος Τριπόδης.

Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθίλδη Μαγγίρα, Σύλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.

Δημόσιες σχέσεις: Μαργαρίτα Δρούτσα – mdroutsa@gmail.com

Παραγωγή Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών: «ΜΕΘΕΞΙΣ» – Χρήστος Τριπόδης