Η Μαίρη Λίντα στην τελευταία της συνέντευξη: «Αναπολώ τα παλιά, μου λείπει το χειροκρότημα και η αγάπη»

Η Μαίρη Λίντα ζούσε στο γηροκομείο Αθηνών από το 2018 και το 2022 παραχώρησε την τελευταία της συνέντευξη, στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star. Η μεγάλη ντίβα είχε μιλήσει για την καθημερινότητά της και είχε εξομολογηθεί πως της έλειπαν οι ζωντανές εμφανίσεις και το χειροκρότημα του κόσμου.

Η Μαίρη Λίντα είχε αναφέρει σε εκείνη την απολογιστική συνέντευξη στον δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα, πως πάντα έβρισκε τρόπους να περνάει ωραία στην καθημερινότητά της. Δεν ζήλευε κανέναν και αυτό ίσως ήταν το στοιχείο που της επέτρεπε να χαίρεται τα απλά της ζωής.

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«Είναι πάρα πολύ όμορφα και πολύ ήσυχα εδώ στο Γηροκομείο, πολύ ήρεμα. Περνάμε ωραία. Αγαπάει ο ένας τον άλλον. Όλοι ρωτάνε για τα παλιά, αλλά εγώ… Μη τον είδατε», είχε πει χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μαίρη Λίντα είχε εξομολογηθεί: «Είμαι ικανοποιημένη με τον εαυτό μου που μπορώ ακόμα και τραγουδάω και χορεύω. Πάντα αναπολώ τα παλιά. Είχα δουλέψει με όλους τους παλιούς και με αγαπούσαν και πολύ. Δηλαδή, ο Τσιτσάνης, οικογένειά του με θεωρούσε. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά περάσαμε με την Καίτη Γκρέι. Εγώ πάντα περνάω ωραία γιατί δεν έχω κάτι κακό μέσα για τους άλλους. Μου λείπει το χειροκρότημα και η αγάπη, όλα τα θέλω».

Η Μαίρη Λίντα διέμενε τα τελευταία χρόνια στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας επιλέξει ένα περιβάλλον όπου μπορούσε να έχει τη φροντίδα που χρειαζόταν στην προχωρημένη ηλικία της. Άνθρωποι που τη συναντούσαν εκεί περιέγραφαν μια γυναίκα πάντα περιποιημένη, ευγενική και προσιτή, που δεν έχανε ποτέ το χαμόγελό της και απολάμβανε να συνομιλεί με εργαζόμενους, φιλοξενούμενους και επισκέπτες.