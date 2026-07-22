Μαίρη Λίντα: Το αντίο της Finos Film στην τραγουδίστρια – «Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο»

Η Μαίρη Λίντα «στόλισε» με τη φωνή και την παρουσία της, μια σειρά από ταινίες της Finos Film, με την εταιρεία παραγωγής να την αποχαιρετά λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της.

Όπως έγραψε η Finos Film: «Καλό ταξίδι στην αξεπέραστη Μαίρη Λίντα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι.

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Μαζί με τον πρώτο της σύζυγο, τον θρυλικό Μανώλη Χιώτη, χάρισαν τη μουσική και τη φωνή τους σε δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ντύνοντας μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές της μεγάλης οθόνης. Ανάμεσά τους οι ταινίες «Ο Ατσίδας», «Ο Δήμος απ’ τα Τρίκαλα», «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης» και «Η Βίλλα των Οργίων».

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Αντίο, Μαίρη Λίντα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Finos Film (@finosfilm_official)

«Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα, δε μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα». — Μαίρη Λίντα (1935–2026)», αναφέρεται στην ανάρτηση της Finos Film.