Η παράσταση «Σε περιμένουμε καιρό» της ομάδας Act 0 Theatre Ensemble έρχεται στο θέατρο Επί Κολωνώ

Έπειτα από την ηχηρή της παρουσίαση στο Off Off Athens, η ομάδα Act 0 Theatre Ensemble θα παρουσιάσει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου Επί Κολωνώ την παράσταση «Σε περιμένουμε καιρό».

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο θέατρο Επί Κολωνώ από τις Πέμπτη 7 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με την υπόθεση μια τάξη σχολείου κατηγορείται για την αποχώρηση ενός ακόμη δασκάλου. Μια τάξη που έχουν συνηθίσει να τη κατηγορούν. Μια τάξη που τη διώχνουν από το σύστημα, γιατί δεν ταιριάζει σε αυτό.

Έτσι, επτά μαθητές αναγκάζονται να αναλάβουν την ευθύνη της διδασκαλίας, να δημιουργήσουν το δικό τους σύστημα. Μέσα από ένα παιχνίδι γίνονται οι ίδιοι δάσκαλοι των εαυτών τους. Έτσι μια ανορθόδοξη διδακτέα ύλη ξεπηδά σε μια αίθουσα σχολείου.

Επτά μαθήματα που διαμορφώνονται από τις προσωπικές τους εμπειρίες και το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Μια τάξη που είναι ζωντανή, σπάει πλάκα, ίσως και κάνα θρανίο, έχει όρεξη και όνειρα.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Το έργο μας είναι προσωπικό. Όχι ενός ανθρώπου, αλλά μιας ομάδας.

Επτά άτομα έφεραν τις δικές τους ιστορίες για θέματα που τους απασχολούν και καταστάσεις που έχουν ζήσει. Τις εμπιστεύτηκαν σε εμάς για να τις μοιραστούν, όχι για κάνουν μάθημα, ούτε για να κουνήσουν το δάχτυλο, αλλά για να μάθουν κάτι οι ίδιοι και επιτέλους να ακουστούν.

Οι ήρωές μας θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν εκκεντρικοί, περιθωριακοί, αντισυμβατικοί. Εμείς αποφασίσαμε πως είναι απλά νέοι, που σε ένα κόσμο με απεριόριστες επιλογές αλλά και απεριόριστες δεσμεύσεις, ψάχνουν ποιοι είναι. Kαι στο τέλος είναι απλά μια παρέα – όπως όλοι μας.

Ταυτότητα Παράστασης

Σκηνοθεσία: Νίκη Χρυσοφάκη / Βίκτωρας Νασιούλας

Δραματουργία: Αφροδίτη Σαραντέα

Σκηνογραφία – Ενδυματολογία – Φωτισμοί – Μουσική σύνθεση και Επιμέλεια –Σχεδιασμός αφίσας: Ομάδα Act 0

Κίνηση: Εύα Καρακαξά

Ερμηνεύουν: Χρυσάνθη Μαρκέτου, Βάσω Παγιοπούλου, Μαριάννα Παπαευθυμίου, Αφροδίτη Σαραντέα, Χρήστος Τζον Μούσλλι, Κωνσταντίνος Καραγεώργος, Αντώνης Καραστεργίου, Αργύρης Βογιάρης

Πρεμιέρα: Πέμπτη 7 Μαΐου 2026

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Πέμπτη 07/05 στις 22:00, Σάββατο 09/05 στις 20:00, Τρίτη 12/05 στις 22:00, Πέμπτη 14/05 στις 20:00, Παρασκευή 15/05 στις 20:00, Κυριακή 17/05 στις 22:00

Διάρκεια: 60 λεπτά