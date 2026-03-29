Πολιτισμός

Η παράσταση «Σε περιμένουμε καιρό» της ομάδας Act 0 Theatre Ensemble έρχεται στο θέατρο Επί Κολωνώ

Το έργο θα ανέβει έπειτα από την παρουσία του και στο Off Off Athens
Έπειτα από την ηχηρή της παρουσίαση στο Off Off Athens, η ομάδα Act 0 Theatre Ensemble θα παρουσιάσει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου Επί Κολωνώ την παράσταση «Σε περιμένουμε καιρό».

Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο θέατρο Επί Κολωνώ από τις Πέμπτη 7 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με την υπόθεση μια τάξη σχολείου κατηγορείται για την αποχώρηση ενός ακόμη δασκάλου. Μια τάξη που έχουν συνηθίσει να τη κατηγορούν. Μια τάξη που τη διώχνουν από το σύστημα, γιατί δεν ταιριάζει σε αυτό.

Έτσι, επτά μαθητές αναγκάζονται να αναλάβουν την ευθύνη της διδασκαλίας, να δημιουργήσουν το δικό τους σύστημα. Μέσα από ένα παιχνίδι γίνονται οι ίδιοι δάσκαλοι των εαυτών τους. Έτσι μια ανορθόδοξη διδακτέα ύλη ξεπηδά σε μια αίθουσα σχολείου.

Επτά μαθήματα που διαμορφώνονται από τις προσωπικές τους εμπειρίες και το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Μια τάξη που είναι ζωντανή, σπάει πλάκα, ίσως και κάνα θρανίο, έχει όρεξη και όνειρα.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Το έργο μας είναι προσωπικό. Όχι ενός ανθρώπου, αλλά μιας ομάδας.

Επτά άτομα έφεραν τις δικές τους ιστορίες για θέματα που τους απασχολούν και καταστάσεις που έχουν ζήσει. Τις εμπιστεύτηκαν σε εμάς για να τις μοιραστούν, όχι για κάνουν μάθημα, ούτε για να κουνήσουν το δάχτυλο, αλλά για να μάθουν κάτι οι ίδιοι και επιτέλους να ακουστούν.

Οι ήρωές μας θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν εκκεντρικοί, περιθωριακοί, αντισυμβατικοί. Εμείς αποφασίσαμε πως είναι απλά νέοι, που σε ένα κόσμο με απεριόριστες επιλογές αλλά και απεριόριστες δεσμεύσεις, ψάχνουν ποιοι είναι. Kαι στο τέλος είναι απλά μια παρέα – όπως όλοι μας.

Ταυτότητα Παράστασης

Σκηνοθεσία: Νίκη Χρυσοφάκη / Βίκτωρας Νασιούλας

Δραματουργία: Αφροδίτη Σαραντέα

Σκηνογραφία – Ενδυματολογία – Φωτισμοί – Μουσική σύνθεση και Επιμέλεια –Σχεδιασμός αφίσας: Ομάδα Act 0

Κίνηση: Εύα Καρακαξά

Ερμηνεύουν: Χρυσάνθη Μαρκέτου, Βάσω Παγιοπούλου, Μαριάννα Παπαευθυμίου, Αφροδίτη Σαραντέα, Χρήστος Τζον Μούσλλι, Κωνσταντίνος Καραγεώργος, Αντώνης Καραστεργίου, Αργύρης Βογιάρης

Πρεμιέρα: Πέμπτη 7 Μαΐου 2026

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Πέμπτη 07/05 στις 22:00, Σάββατο 09/05 στις 20:00, Τρίτη 12/05 στις 22:00, Πέμπτη 14/05 στις 20:00, Παρασκευή 15/05 στις 20:00, Κυριακή 17/05 στις 22:00

Διάρκεια: 60 λεπτά

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
108
100
57
49
Τα Όσκαρ ξέχασαν την Μπριζίτ Μπαρντό – Η θρυλική «Μπε Μπε» έμεινε εκτός του «In Memoriam»
Ούτε οι ηθοποιοί Έρικ Ντέιν, Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ εμφανίστηκαν στη συγκινητική ενότητα για τους ανθρώπους του κινηματογράφου που έφυγαν από τη ζωή τον τελευταίο χρόνο
Μπριζίτ Μπαρντό
Newsit logo
Newsit logo