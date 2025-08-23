Η Τάνια Τσανακλίδου στην ταράτσα του Λαμπέτη την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Μία μοναδική συναυλία με τίτλο «Καλοκαίρι Αλλιώς» πρόκειται να δώσει η Τάνια Τσανακλίδου την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη.

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια σε αυτήν τη συναυλία έρχεται με ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα που υπόσχεται να ξυπνήσει μνήμες και συναισθήματα. Η Τάνια Τσανακλίδου με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική της δεινότητα και τη γοητευτική σκηνική παρουσία προσκαλεί το κοινό σε ένα υπέροχο μουσικό «ταξίδι».

Συνοδοιπόροι της σε αυτή την ιδιαίτερη μουσική παράσταση οι φίλοι και εξαιρετικοί μουσικοί: Κώστας Νικολόπουλος, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπαϊωάννου και Σπύρος Μάνεσης. Μια παρέα που συναντιέται επί σκηνής για να μοιραστεί με το κοινό στιγμές αλήθειας, συγκίνησης και κεφιού, λέγοντας τις ιστορίες τους τραγουδώντας.

Οι ματιές ανταλλάσσονται, τα συναισθήματα μοιράζονται, οι εκπλήξεις γίνονται μέρος της ροής, σε μια παράσταση όπου όλα συμβαίνουν μπροστά στα μάτια του θεατή. Τα αγόρια κερνούν Batida de Coco, η Τάνια χορεύει samba με το πάθος της “Σουλτάνας της Φωφώς”, τραγουδάει τις “Μοίρες” και τον “Ανθρωπάκο” και μας παρασύρει σε έναν ονειρικό κόσμο, όταν μας καλεί να “Πάμε κάπου”.

Με διάθεση εφηβική, ερωτική, θεατρική, η Τάνια Τσανακλίδου συνεχίζει να μας συγκινεί και να μας ξεσηκώνει, επιβεβαιώνοντας πως σαν εκείνη… δεν είναι άλλη.

Συντελεστές

Τάνια Τσανακλίδου – «Καλοκαίρι Αλλιώς»

Μαζί της οι μουσικοί: Κώστας Νικολόπουλος Σπύρος Μάνεσης Νίκος Παπαϊωάννου Βασίλης Παναγιωτόπουλος

Ηχοληψία: Γιάννης Παξεβάνης, Μανόλης Ζαννίδης

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Παραγωγή: Celestial Arts & Entertainment Productions

Διοργανωτής: Αθηναϊκά Θέατρα

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00