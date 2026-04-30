Πλήθος κόσμου στο παγκάκι του Κωνσταντίνου Καβάφη στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Ένα σύμβολο ιστορίας και πολιτισμού κοσμεί εδώ και μερικές ώρες έναν από τους ομορφότερους δρόμους της πόλης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Στην «καρδιά» της Αθήνας έχει τοποθετηθεί ένα παγκάκι με το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη.

Ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής γεννήθηκε στις 29 Απριλίου του 1863 και πέθανε στις 29 Απριλίου 1933 απεβίωσε. Προς τιμήν του Κωνσταντίνου Καβάφη, λοιπόν, την Τρίτη (28.04.2026) το Ίδρυμα Ωνάση παρέδωσε στον Δήμο Αθηναίων ένα έργο του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου που τον απεικονίζει σε φυσικό μέγεθος. Το παγκάκι βρίσκεται στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Από την Τετάρτη, ανήμερα της επετείου από τη γέννηση του Κωνσταντίνου Καβάφη το άγαλμα βρίσκεται στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, μπροστά από την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη και την Onassis Mandra.

Το γλυπτό του Κωνσταντίνου Καβάφη αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση στον Δήμο Αθηναίων και είναι φτιαγμένο από χαλκό με πατίνα υψηλής αντοχής για εξωτερικό χώρο, που επιτρέπει σε κάθε επισκέπτη να καθίσει δίπλα στον ποιητή. Το γλυπτό φωτίζεται από τη σχεδιάστρια φωτισμών Ελευθερία Ντεκώ.

Η μορφή του σπουδαίου Έλληνα καλλιτέχνη αντλεί έμπνευση από φωτογραφία του αρχείου του, που τον απεικονίζει καθιστό σε ανάκλιντρο στο διαμέρισμά του στην οδό Λέψιους 10, στην Αλεξάνδρεια, γύρω στο 1930, ενώ στοιχεία όπως τα γυαλιά του, ενσωματώθηκαν χάρη σε σύγχρονες τεχνολογίες τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωσης, με βάση αυθεντικά αντικείμενα.

Τις τελευταίες ώρες πλήθος κόσμου έχει επισκεφθεί τον διάσημο πεζόδρομο για να θαυμάζει από κοντά το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη, να καθίσει δίπλα του και να φωτογραφηθεί μαζί του.

Στο σημείωμά του ο δημιουργός Πραξιτέλης Τζανουλίνος επισημανε: «Στον Έντουαρντ Μόργκαν Φόρστερ χρωστάμε την ωραία εικόνα για τον “Έλληνα κύριο με καπέλο που στέκει απολύτως ακίνητος, ελαφρώς λοξά προς το σύμπαν”, που διατυπώθηκε τον Απρίλιο του 1919. Μαζί με το φωτογραφικό υλικό με τη μορφή του Καβάφη και όπως ο ίδιος έγραψε απευθυνόμενος στον εαυτό του: “Προσπάθησε να τα φυλάξεις ποιητή, όσο και αν είναι λίγα αυτά που σταματιούνται. Του ερωτισμού σου τα οράματα. Βάλ’ τα, μισοκρυμένα, μες τες φράσεις σου”, προκύπτουν οι αφορμές που συνετέλεσαν καθοριστικά ώστε το έργο να αρχίσει και “Ο ποιητής, εν μέρει αποκρύπτων, εν μέρει αποκρυπτόμενος…” να εμφανιστεί μπροστά μου μέσα από το εύπλαστο υλικό του πηλού αρχικά και αργότερα στο υλικό του χαλκού. Έτσι, φιλοτεχνήθηκε η μορφή του· προσεγγίζοντάς την όχι μιμητικά, αλλά εκφράζοντας την εικόνα και το είναι του ποιητικού του κόσμου».

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης ήταν ένας από τους μεγάλους ποιητές που έχει βγάλει η Ελλάδα / ΑΡΕΤΗ ΤΗΛIAΚΟΥ/EUROKINISSI

«Για το Ίδρυμα Ωνάση όλα είναι πολιτισμός και σίγουρα ο πολιτισμός δεν περιορίζεται στους θεσμικούς χώρους. Αντιθέτως, αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής στον δρόμο, στον αστικό ιστό, στον χώρο των κοινών εμπειριών. Με το πνεύμα αυτό παραδίδουμε στην ήδη αναπλασμένη Διονυσίου Αρεοπαγίτου το γλυπτό έργο του Πραξιτέλη Τζανουλίνου, που απεικονίζει τον Κ. Π. Καβάφη. Θυμίζοντας τον πολιτισμό της καθημερινότητας και εντάσσοντας την ποίηση στις καθημερινές διαδρομές μας», είχε δηλώσει ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου στη σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε.

«Η Διονυσίου Αρεοπαγίτου είναι ίσως ο πιο κοσμοπολίτικος δρόμος της Αθήνας, το ιδανικό σημείο για την τοποθέτηση του γλυπτού του Κωνσταντίνου Καβάφη. Εδώ συναντώνται συμβολικά η κλασική Αθήνα και η Ρώμη, ενώ καθημερινά περνούν άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος απέδωσε με εξαιρετική ευαισθησία τη μορφή του ποιητή. Και αυτό που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ο Καβάφης δεν παρουσιάζεται ως μια συμβατική προτομή ή ένας ανδριάντας, αλλά καθισμένος σε ένα παγκάκι, προσκαλώντας τον καθένα να καθίσει δίπλα του, να διαβάσει, να σκεφτεί και να συνομιλήσει μαζί του. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό τοπόσημο, το τρίτο που δημιουργείται για τον Καβάφη με τη συμβολή του Ιδρύματος Ωνάση, μετά το Aρχείο και την οικία του στην Αλεξάνδρεια. Ένα έργο που μας καλεί όλους να πλησιάσουμε τον ποιητή και να ανακαλύψουμε ξανά τη φωνή του μέσα από τα ποιήματά του», ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.