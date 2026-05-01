Διάλογος Αρχαιότητας, Σύγχρονης Δημιουργίας και Τεχνολογίας στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Μια πολυδιάστατη πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διαχρονική δυναμική της ελληνικής δημιουργίας και τη σύνδεσή της με τη σύγχρονη καλλιτεχνική και τεχνολογική πραγματικότητα, θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή διακεκριμένων δημιουργών, επιστημόνων και καλλιτεχνών στις 4 Μαΐου 2026 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Η διοργάνωση αναδεικνύει τη διαχρονική επιρροή της ελληνικής παράδοσης στη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση και το διεθνή πολιτισμό και συγκεντρώνει σημαντικούς εκπροσώπους των γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων. Η εκδήλωση που θα γίνει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης επιδιώκει να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης και διαλόγου ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία, ενισχύοντας τη σύνδεση τέχνης, επιστήμης και τεχνολογίας στο σημερινό πολιτιστικό τοπίο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στους χώρους του Ιδρύματος θα προβάλλονται έργα Video Art και Digital Art, δημιουργώντας ένα δυναμικό και πολυαισθητηριακό περιβάλλον για τους επισκέπτες.

Πρόγραμμα

11.00 – 12.00 | Αίθουσα Κινηματογράφου Στρογγυλή Τράπεζα Η επίδραση της Ελληνορωμαϊκής Αρχαιότητας στον σύγχρονο πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό Οι Σπύρος Βαλάτας, Πόπη Αρωνιάδα και Κωνσταντίνος Μπούρας προσεγγίζουν τη διαχρονική παρουσία της αρχαιότητας μέσα από επιστημονική και καλλιτεχνική οπτική, αναδεικνύοντας τη σημασία της στη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή.

12.00 – 14.00 | Αίθουσα Κινηματογράφου Παρουσίαση Ανθολογίας Σύγχρονων Ελλήνων Λογοτεχνών Παρουσιάζεται ανθολογία με έργα 33 σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων, η οποία κυκλοφορεί και στην ιταλική γλώσσα, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της ελληνικής λογοτεχνίας και τη διεθνή της παρουσία.

14.00 – 14.30 | Αίθουσα Κινηματογράφου Παρουσίαση Πρακτικών Ημερίδας για την Τεχνητή Νοημοσύνη Παρουσιάζονται τα πρακτικά ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, φωτίζοντας τη δυναμική σχέση μεταξύ πολιτισμού και σύγχρονων τεχνολογιών.

14.30 – 15.30 | Φουαγιέ Ισογείου – 1ου Ορόφου Performance: «Ο Πορφυρός Ήλιος του Έρωτα και του Θανάτου» Μια πρωτότυπη solo performance που συνδυάζει λόγο, σωματική έκφραση και φιλοσοφική δραματουργία, εξερευνώντας τις έννοιες του Έρωτα και του Θανάτου μέσα από μια σύγχρονη σκηνική γλώσσα.

17.00 – 21.00 | Αίθουσα Κινηματογράφου Κινηματογραφημένες Θεατρικές Παραστάσεις Παρουσιάζονται θεατρικά έργα με αναφορές στην Ελλάδα και το Αρχαίο Δράμα, σε κινηματογραφημένη μορφή που διατηρεί τη ζωντάνια της θεατρικής εμπειρίας. Οι προβολές περιλαμβάνουν: • 17.00 – 19.00: 1η προβολή • 19.00 – 21.00: 2η προβολή

Η ενότητα συνοδεύεται από διαδραστική συζήτηση με το κοινό, υπό τον συντονισμό του συγγραφέα και θεωρητικού δρ. Κωνσταντίνου Μπούρα, με στόχο: • την ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας • τη διερεύνηση της σχέσης θεάτρου και οπτικοακουστικών μέσων • την ενεργό συμμετοχή του κοινού μέσω ερμηνευτικού διαλόγου

Πολυθεματικές δράσεις στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο 2026

Μια πολυεπίπεδη πολιτιστική πρωτοβουλία που γεφυρώνει τη βαθιά ριζωμένη ελληνική πνευματική παράδοση με τις σύγχρονες μορφές τέχνης αποτελεί το πρόγραμμα «Ελληνικός Λόγος και Σύγχρονη Σκηνική Δημιουργία» που διοργανώνει το Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο 2026.

Μέσα από τη συνάντηση λογοτεχνίας, θεάτρου, μουσικής και ψηφιακών τεχνών, διαμορφώνεται ένα σύγχρονο, εξωστρεφές πολιτιστικό γεγονός με φιλοδοξία διεθνούς απήχησης.

Ο βασικός θεματικός άξονας του προγράμματος συνδέει τη σύγχρονη ελληνική δραματουργία, τη φιλοσοφική και στοχαστική γραφή, καθώς και τη μουσική σύνθεση και σκηνική ερμηνεία, προτείνοντας ένα ενιαίο πολιτιστικό αφήγημα με σαφή διεθνή προσανατολισμό.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της δυναμικής συνέχειας της ελληνικής πνευματικής παράδοσης μέσα από σύγχρονες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η προώθηση του σύγχρονου ελληνικού λόγου, η σύνδεση του βιβλίου με τις παραστατικές και μουσικές τέχνες, η ενίσχυση της πολιτιστικής εξωστρέφειας της Ελλάδας, η δημιουργία πολιτιστικών δράσεων υψηλής καλλιτεχνικής στάθμης και η ενεργοποίηση διαλόγου με διεθνές και πολυπολιτισμικό ενδιαφέρον.

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.