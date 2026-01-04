Μαρίκα με είπανε – Μαρίκα με βγάλανε: Συνεχίζεται στο Embassy theater η επιτυχημένη παράσταση

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Μαρίκα με είπανε – Μαρίκα με βγάλανε», σε κείμενα Οδυσσέα Ιωάννου, μουσική σύνθεση κι ενορχήστρωση του Γιώργου Ανδρέου και σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέρη Πελτέκη, συνεχίζει να παρουσιάζει με επιτυχία στο θέατρο Embassy Theater. για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, σε συμπαραγωγή με το ΚΘΒΕ, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Οι δύο σημαντικές γυναικείες μορφές – οι δύο θρυλικές Μαρίκες του ρεμπέτικου τραγουδιού – η Μαρίκα Παπαγκίκα και η Μαρίκα Νίνου, συναντιούνται για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Embassy Theater στην Αθήνα, για να διηγηθούν, να ερμηνεύσουν και να δώσουν ζωή σε γεγονότα που έζησαν και σε άλλα, που δεν έζησαν αλλά που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί εκείνες τις αγρίως ρομαντικές εποχές, που όλα ήταν πιθανά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα συνέβησαν τότε, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, όταν ο κόσμος άλλαξε ξαφνικά και έγινε – από ασπρόμαυρος – έγχρωμος, όταν οι κοινωνίες «άνοιξαν» τα παράθυρα σε νέες ιδέες και σε νέα καλλιτεχνικά πρότυπα, ενώ παράλληλα, γεννούσαν νέες συναρπαστικές συνθήκες και προοπτικές, κοινωνικές και καλλιτεχνικές. Οι Ελληνίδες ερμηνεύτριες του τραγουδιού μας, έδωσαν την μάχη για την ιδιωτική όσο και την δημόσια εικόνα τους, για την γυναικεία αξιοπρέπεια, για το δικαίωμα τους στον αυτοκαθορισμό, «σηκώθηκαν από την καρέκλα και στάθηκαν στο πάλκο όρθιες» (λέγεται πως η Μαρίκα Νίνου σηκώθηκε πρώτη απ’ όλες).

Ο σκηνοθέτης γράφει στο σκηνοθετικό του σημείωμα: «Με χαρά ανέλαβα τη σκηνοθεσία αυτού του δύσκολου εγχειρήματος, όταν με τίμησαν με την πρότασή τους οι δύο σπουδαίοι δημιουργοί και νιώθω ευγνώμων που όλοι οι συντελεστές αυτού του έργου δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό επί σκηνής. Η Μαρίκα της Αθήνας κι η Μαρίκα της Αμερικής δεν συναντήθηκαν ποτέ. Αυτό θα διορθώσουμε απόψε. Απόψε η Μαρίκα της Αθήνας θα βρει κόρη και μητέρα. Απόψε οι δυο γυναίκες θα πουν τα δικά τους».

Δύο Μαρίκες. Οι «Αγίες» του Λαϊκού μας Τραγουδιού, μυθικές γυναικείες παρουσίες – σε μια παράσταση όπου ο άντρας «λάμπει» διά της απουσίας του- φωτίζουν το πάλκο και τα ιστορικά νυχτερινά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ξετυλίγοντας το νήμα της ιστορίας τους, μέσα από αφηγήσεις και αγαπημένα τραγούδια που έχουν περάσει στο συλλογικό μας ασυνείδητο – σμυρνέικα, παραδοσιακά, ρεμπέτικα, λαϊκά, αλλά και πρωτότυπα τραγούδια του Γιώργου Ανδρέου και του Οδυσσέα Ιωάννου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτότητα παράστασης

Θεατρικό κείμενο: Οδυσσέας Ιωάννου

Σκηνοθεσία: Αστέριος Πελτέκης

Ερμηνεύουν: Γιώτα Νέγκα, Κορίνα Λεγάκη

Αφηγήτρια: Νικολέττα Καρρά

Πρωτότυπη μουσική κι ενορχήστρωση: Γιώργος Ανδρέου

Στίχοι τραγουδιών: Γιώργος Ανδρέου και Οδυσσέας Ιωάννου

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Video art: Βασίλης Κουντούρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ευθύμιος Παππάς

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης